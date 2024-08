Follia Osimhen e colpo di scena Abraham: Juve-Roma è già iniziata

Victor Osimhen sta bloccando il mercato del Napoli ma indirettamente accende anche la sfida Juve-Roma: di mezzo c’è la cessione di Tammy Abraham

Il mercato sta entrando negli ultimi frenetici giorni e a livello internazionale si stanno per incastrare diverse caselle. C’è un giro di attaccanti che coinvolte Napoli, Roma e Juventus. Il tutto ruota attorno alla decisione di Osimhen.

Mancano ormai una manciata di giorni alla fine del calciomercato e molte big europee devono ancora sistemarsi. Dal Barcellona al Chelsea, passando per le “nostre” Juventus, Napoli e Roma. In tante hanno bisogno di ritocchi significativi alla propria rosa, ma prima hanno necessità di vendere. Gli esuberi, basta vedere il caso dei Blues, sono un problema che non si può sottovalutare.

Considerare Victor Osimhen come un esubero è operazione complicata ma di certo De Laurentiis non può accontentare in pieno le richieste di Conte senza i soldi provenienti dalla cessione del suo centravanti. Lukaku è stato acquistato a prescindere, ma non è rientrato in una trattativa più ampia con il Chelsea. Le richieste di Osimhen sono troppo elevate anche per lo standard della Premier. La stampa inglese parla di 500.000 sterline a settimana, fuori parametro per il club di Enzo Maresca, che sembra già aver individuato delle altre piste più alla potata.

Il Chelsea molla Osimhen e pensa a Calvert-Lewin e Chiesa: Abraham può finire all’Everton

Il blocco su Osimhen sta portando il Chelsea a fare altri ragionamenti. Come scritto dai colleghi di SunSport, i Blues sono orientati a trovare un’alternativa low cost, lasciando via libera al Psg per il bomber del Napoli. A Maresca piace il centravanti dell’Everton Dominic Calvert-Lewin, che potrebbe offrire ottime garanzie in Premier League. Con i soldi risparmiati ci sarebbe spazio per mettere dentro anche Federico Chiesa, che la Juve continua ad offrire in giro per l’Europa (la pista più concreta porta al Barcellona).

La Roma dal canto suo vedrebbe aprirsi uno spiraglio per la cessione di Tammy Abraham, considerando che l’Everton a quel punto avrebbe la casella del #9 da coprire. La sfida tra bianconeri e giallorossi si accende prima dello scontro del 1° settembre a Torino. Vedremo se questo enorme puzzle alla fine vedrà incastrarsi tutte le caselle al posto giusto. Il tempo a disposizione inizia a scarseggiare.