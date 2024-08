Roma-Empoli, manca un rigore: sentenza Marelli, il VAR dorme

Roma – Empoli si chiude sul risultato di 1-2 in favore della squadra toscana. La pessima serata dei giallorossi, sconfitti alla prima allo stadio Olimpico, è stata anche segnata da un rigore non concesso.

Roma-Empoli, manca un rigore per la squadra giallorossa allo stadio Olimpico. Sentenza Luca Marelli in diretta Dazn, mentre al VAR tutto tace negli ultimi scampoli di gara. La squadra guidata da Daniele De Rossi, dopo essere andata sotto di due reti davanti al pubblico di casa, è stata risvegliata dall’ingresso di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko ha trovato la rete che ha accorciato le distanze, ed è stato protagonista di un episodio in piena area di rigore degli ospiti che ha fatto alzare vibranti proteste in casa Roma.

Nei minuti finali di gara la Roma si è gettata all’attacco alla disperata ricerca del pareggio contro l’Empoli. La sfortuna si è abbattuta su Paulo Dybala, che ha colpito il palo dal limite dell’aria di rigore. Subito dopo il legno la palla è arrivata sui piedi di Eldor Shomurodov, ostacolato con le mani dall’empolitano Gyasi. Luca Marelli non ha avuto dubbi sulla lettura in diretta Dazn: “Ci poteva stare rigore, strana lettura del Var.” Gli fa eco l’ex arbitro Calvarese su X: “RomaEmpoli, Manca un calcio di rigore nel finale in favore della Roma, contro l’Empoli. Shomurodov è in vantaggio su Gyasi, e gli prende il tempo. L’attaccante uzbeko arriva sul pallone ma non riesce a impattarla bene perché l’avversario lo trattiene in maniera funzionale all’altezza della spalla.”