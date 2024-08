“Trasferimento storico”: bye bye Roma, l’offerta è clamorosa

“Trasferimento storico”: bye bye Roma. In un recente passato era stato accostato anche ai giallorossi. Ora va dove nessuno se lo aspettava.

Le situazioni, in ambito di mercato, variano velocemente. La Roma, dal canto suo, aveva già un programma stabilito qualora Paulo Dybala avesse deciso di lasciare la capitale per approdare in Arabia Saudita. Non uno ma diversi piani alternativi.

Il ripensamento del campione argentino ha lasciato di sasso gli arabi e la stessa dirigenza della Roma che, ora, è ritornata sui suoi passi. Ma quali erano i piani alternativi della Roma nel caso in cui Dybala avesse lasciato i giallorossi? Probabilmente l’acquisto di un esterno offensivo, aggiunto ad un centrale difensivo e un centrocampista polivalente. Ultimi due profili, non a caso, individuati in Danso e Koné, per i quali però potrebbe risultare determinante una vera e propria scelta. Ma non è finita qui, visto che la situazione riguardante Tammy Abraham è tutt’altro che chiusa e potrebbe regalare nuovi colpi di scena.

“Trasferimento storico”: Depay ‘saluta’ l’ipotesi Roma

A prescindere dai risvolti legati alla vicenda Dybala, un nome che è stato accostato ai giallorossi è quello di Memphis Depay, ex Atletico Madrid e Barcellona. Il calciatore olandese è ancora alla ricerca di una nuova destinazione dopo aver detto addio ai Colchoneros.

Ora, dopo che l’Atletico Madrid non gli ha rinnovato il contratto, è un giocatore libero di accasarsi ovunque. E’ pertanto alla ricerca di una nuova squadra. A trent’anni un calciatore è nel pieno della sua maturità psico-fisica, Al momento, in Europa, non sembrano esserci offerte che lo soddisfino. Ed allora ecco che può accadere l’impensabile. Il trasferimento in un campionato di seconda fascia ma che, negli ultimi anni, è cresciuto notevolmente grazie alla presenza di giocatori di fama che hanno portato ‘in prima pagina’ la MX League, il massimo campionato messicano. E’ wdeportes.com a prospettare tale eventualità. Potrebbe essere esattamente la MX League il prossimo torneo che vedrà protagonista Memphis Depay. Il Monterrey è pronto ad una mega offerta, superiore perfino ai 5 milioni di euro annui offerti dalla Juventus e rifiutati dall’attaccante olandese. Europa o Messico. Non ci sono più alternative per Memphis Depay.