Bomber subito rossonero, scelta definitiva: la Roma ha chiuso il cerchio

Calciomercato Roma, siamo ormai entrati negli ultimi giorni delle trattative e De Rossi si aspetta rinforzi. Uno potrebbe arrivare in attacco

Venerdì sera si chiude il calciomercato e Daniele De Rossi, tecnico della Roma, si aspetta ancora qualche rinforzo nonostante Paulo Dybala abbia deciso di rimanere nella Capitale. Un’arma importante per DDR, che adesso dovrà trovare anche il modo di fare coesistere Paulo e Soulé.

Così come ha confermato l’altro ieri in conferenza stampa, un’idea in testa già c’è: due trequartisti alle spalle di una sola punta che in questo caso è Dovbyk. Ma qualora in qualche occasione ci sarebbe bisogno di altre caratteristiche lì davanti come si muoverebbe De Rossi? Non lo sappiamo, anche perché un altro attaccante forte, una punta, non c’è nella rosa giallorossa. Ecco perché si sta parlando anche con una certa insistenza di Depay. L’olandese, svincolato dall’Atletico Madrid, è libero sul mercato e in queste ore si stanno intensificando le voci che lo vorrebbero alla Roma.

Depay alla Roma, il Nizza non ha possibilità

Il Porto, come vi abbiamo spiegato da queste pagine, si è tirato fuori da un poco di tempo. In Olanda il giocatore non vuole andare a giocare e nemmeno in MLS, perché vuole rimanere nel calcio che conta. E secondo quanto scritto da L’Equipe, in Francia, sul giocatore ci sarebbe anche un certo interesse del Nizza.

Solo questo, nulla di più. Anche perché viene sottolineato e in questo caso ci trasferiamo in Olanda, che i rossoneri di Francia non hanno chissà quali possibilità di prendere Depay. Che magari attende la chiamata giusta che non è ancora arrivata e, essendo svincolato, ha ancora un po’ di tempo per decidere. E la Roma è alla finestra, magari pronta a sfruttare l’occasione di mercato che si potrebbe materializzare molto presto.