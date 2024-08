Cristante bocciato: Roma-Inter ai titoli di coda

Dopo la brutta prestazione di ieri contro l’Empoli, per Bryan Cristante bisogna registrare una ‘bocciatura’ anche in sede di calciomercato.

La Roma di Daniele De Rossi ed il Milan dell’ex tecnico giallorosso Paulo Fonseca, almeno per il momento, sono sicuramente le delusioni del secondo turno di campionato. In attesa della trasferta di Verona che spetta questa sera alla Juve di Thiago Motta, infatti, i giallorossi ed i meneghini hanno davvero spiazzato tutti con i due ko rimediati, rispettivamente, con Empoli e Parma.

Anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha perso tra le big (2-1 contro il sorprendente Torino di Paolo Vanoli), ma ha sicuramente fornito una prestazione del tutto diversa rispetto a quella di Milan e Roma. Quest’ultima, soprattutto nel corso della prima frazione di gara, ha subito tantissimo gli attacchi dell’Empoli di Roberto D’Aversa.

La Roma, quindi, è già chiamata ad un risultato importante domenica prossima all’Allianz Stadium. Il team capitolino, infatti, tra sei giorni sfiderà la Juventus di Thiago Motta, la quale giocherà questa sera al Bentegodi per sfidare il Verona di Paolo Zanetti. Anche se prima della sfida contro la ‘Vecchia Signora’, in casa giallorossa ci sono degli aggiornamenti di mercato che riguardano anche l’Inter di Simone Inzaghi.

Scambio Frattesi-Cristante, l’Inter non è interessata al giocatore della Roma: le ultime

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Pasquale Garro’, giornalista sportivo di ‘Radio Sportiva’ e Telelombardia TV’, la Roma è sì infatti interessata a Davide Frattesi, ma allo stesso tempo l’Inter non è interessata ad un scambio con Bryan Cristante.

La Roma, dunque, non ha la forza economica per chiudere l’acquisto di Frattesi dall’Inter senza uno scambio che faccia abbassare il prezzo del cartellino. Il centrocampista nerazzurro, quindi, non è in vendita, ma bisogna comunque segnalare come il suo agente stia lavorando per trovare una piazza che consenta al suo assistito di giocare con molta più continuità.