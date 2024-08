Salta la prima panchina in Serie A: ritorna subito Allegri

Iniziano a scricchiolare le panchine in Serie A dopo i primi due turni di campionato. Può saltare a sorpresa il primo nome, col ritorno lampo di Massimiliano Allegri in panchina.

Primi bilanci, seppur parziali, dopo i primi 180 minuti della nuova stagione in Serie A. Il secondo turno di campionato si chiude stasera con la Juventus di Thiago Motta ospite del Verona allo stadio Bentegodi. La squadra bianconera, che ha scelto l’ex Bologna dopo il divorzio con Massimiliano Allegri, ha già l’occasione di staccare tutti in caso di vittoria. Mentre il tecnico livornese, rimasto senza panchina dopo l’addio alla Continassa, potrebbe tornare a sorpresa in Serie A a stretto giro di posta.

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, inizia a gettare pesanti ombre sul Milan di Paulo Fonseca. La squadra rossonera ha raccolto un solo punto in due giornate, al pari della Roma di Daniele De Rossi, contro avversarie sulla carte abbordabili. Il Diavolo è reduce dalla sconfitta esterna arrivata in casa dl neo promosso Parma, dopo il pareggio arrivato in extremis a San Siro contro il Torino. Il quotidiano, sebbene rilanci la fiducia di Zlatan Ibrahimovic sul tecnico portoghese, indica la prossima gara dei rossoneri come un vero e proprio crocevia per l’allenatore ex Roma.

La panchina del Milan già traballa: spunta il ritorno di Allegri

La gara contro la Lazio, in programma sabato prossimo, in caso di sconfitta vedrebbe il Milan ad un solo punto dopo tre giornate. Uno scenario che apre a riflessioni profonde in panchina secondo il giornale, con l’ombra lunga di Massimiliano Allegri come successore del tecnico lusitano.

Il tecnico livornese, già alla guida dei rossoneri dal 2010 al 2014 con uno Scudetto in bacheca, sembra essere il nome più caldo in caso di esonero di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Il primo ribaltone in Serie A avrebbe quindi del clamoroso. L’ombra di Massimiliano Allegri cala direttamente sul futuro di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, c’è attesa in vista del match in casa della Lazio.