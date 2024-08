Il nuovo colpo lo paga Abraham: accordo con la Roma

Nuovo colpo Roma, accordo e finanziamento immediato con la cessione di Abraham. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma continua a monitorare attentamente diverse situazioni di calciomercato in queste battute finali di una campagna acquisti a tratti galvanizzante ma, in un secondo momento, risultata non poco delicata e complicata per gli addetti ai lavori e i tifosi tutti. I giallorossi, come noto, sono attesi da una serie di interventi finali volti a cambiare il volto di una squadra che continua a palesare diversi limiti e necessità di intervento, da plurimi punti di vista.

Lo ricorda bene anche un approccio al nuovo campionato pressoché difficoltoso, che ha visto Pellegrini e colleghi totalizzare la stessa quantità di punti della passata stagione dopo i primi centottanta minuti. Un solo punto, questa volta contro Cagliari ed Empoli, che lascia intendere come, anche in termini di calciomercato, siano ancora tanti gli aspetti sui quali lavorare ai piani alti di Trigoria.

Calciomercato Roma, accordo vicino per Danso: la sblocca Abraham

Da questo punto di vista, l’ultima settimana di calciomercato potrebbe regalare non poche novità, sia in entrata che in uscita. Oltre alla concreta speranza di dover provare a piazzare elementi ormai ai margini o considerati sacrificabili per motivi economici e di impatto sul budget destinato agli stipendi da parte della società, si attendono evoluzioni anche su quella raffica di colpi finale cui si spera di poter assistere nei prossimi giorni.

Da questo punto di vista, proprio mentre risulta in arrivo il terzino destro Abdulhamid, la Roma continua a monitorare anche altri scenari, con un occhio di riguardo ad una difesa traballante e necessitante di almeno un altro difensore per potersi definire numericamente ultimata. Il nome più caldo resta quello di Danso del Lens, per il quale potrebbe davvero trattarsi di una questione di ore prima del suo arrivo.

Dopo essere stato schierato titolare nella giornata di ieri, l’austriaco è adesso sempre più vicino all’approdo giallorosso: l’accordo con la Roma è stato da tempo trovato, così come l’intesa tra i due club parrebbe ormai avvicinarsi sempre di più, sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro e obbligo di riscatto fissato a 22-23 milioni di euro. Seguiranno, ben presto, aggiornamenti