La Juve mette le ali: telefonata a Roma, subito 20 milioni

La Juventus mette le ali: telefonata a Roma e subito 20 milioni nelle casso bianconere che possono velocizzare il mercato. Ecco quello che sta succedendo

Ore frenetiche in casa Juventus. La squadra di Thiago Motta che in questo momento è impegnata nella gara contro il Verona, sta cercando anche di chiudere delle importanti operazioni di mercato. Ma non solo, il club bianconero è ancora alla ricerca di uno sponsor che possa regalare degli introiti importanti.

Chiuso l’accordo con Jeep, marchio che è apparso sulle maglie bianconere negli anni scorsi, in queste prime due partite della stagione c’è Save The Children sul petto dei calciatori della Juventus. Nelle scorse settimane, inoltre, dopo che si è parlato di un accordo con Amazon, è venuto fuori come possibile sponsor Ita Airways, la compagnia di bandiera italiana, per un totale di 41milioni di euro per i prossimi tre anni per le casse della società bianconera.

Juventus, si riapre tutto per Ita

L’accordo poi, che sembrava come detto fatto, era saltato perché essendo il ministero dell’Economia azionista unico della compagnia, alla premier Giorgia Meloni proprio non andava giù di finanziare John Elkann, che oltre a essere proprietario della Juve, così come riporta Lettera43. Insomma, niente da fare, con il blocco della contrattazione.

Però, sempre secondo il sito citato prima, in questo momento saremmo davanti al secondo capitolo della questione. Si parla infatti di nuovi incontri tra Roma e Torino per capire se l’accordo può tornare in atto. Al momento le parti sono il Governo e la Juventus, con Ita che guarda come spettatrice interessata alla questione. E secondo le ultime indiscrezioni si parla anche di una possibile offerta al rialzo per chiudere la questione: 20 milioni di euro all’anno per comparire sulle maglie della Juventus. Difficilmente, comunque – a meno che non ci sia un’accelerata clamorosa – l’accordo si potrebbe chiudere prima della chiusura del mercato fissata per venerdì. Quindi Giuntoli in questo caso non avrebbe al momento disponibili i fondi per andare a prendersi Koopmeiners, che comunque rimane davvero vicino. Magari pensa che tutto questo si potrebbe comunque chiudere nelle prossime settimane. E allora non è esclusa anche in questo caso un’accelerazione.