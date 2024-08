Parma-Milan come punto di non ritorno: hanno ‘ceduto’ Leao

Quanto successo nel corso di Parma-Milan potrebbe rappresentare un vero e proprio turning Point per l’esperienza in rossonero di Rafa Leao. Almeno da un punto di vista mediatico

Il solo punto conquistato nelle prime due uscite di campionato contro Torino e Parma è oggettivamente un bottino troppo magro per chi fino a poche settimane arrivava a nutrire anche speranze Scudetto. La ‘scoppola’ del Tardini ha già lasciato il segno in casa Milan. Inerme e incapace di azzannare la partita dopo aver ristabilito la parità con Pulisic, la compagine di Fonseca si è letteralmente sciolta come neve al sole, mettendo a nudo quei difetti strutturali che le ultime mosse di mercato sembravano aver parzialmente coperto.

Neanche i big sono riusciti a caricarsi la squadra sulle spalle, finendo con l’essere trascinati in un vortice negativo. Pur rivelandosi protagonista con la serpentina dalla quale è nato l’assist che ha poi portato al tap-in vincente di Pulisic, Rafa Leao ha fatto parlare di sé più per il gesto rivolto allo spicchio dei tifosi del Milan che per le sue giocate sul campo. Criticato dai suoi tifosi per la sua andatura caracollante, l’attaccante portoghese ha poi spiegato sui social il motivo del gesto nei confronti dei suoi tifosi. Quando ormai il danno era già fatto e non pochi commenti negativi avevano ormai calamitato l’attenzione mediatica.

Calciomercato, tifosi del Milan contro Leao: social in tilt

Critiche rivolte a Leao, dicevamo. Non è la prima e probabilmente non sarà neanche l’ultima volta. Ma raramente come in questo ore il popolo rossonero ha invocato una presa di posizione forte da parte del suo attaccante portoghese. Sotto questo punto di vista, non sono pochi i commenti che invocano la dirigenza a ridimensionare la centralità nel progetto di Leao, arrivando ad invocarne addirittura la cessione. Ecco una carrellata di commenti esemplificativa:

Date via Leao finché siete in tempo,giocatori che ciondolano in campo non li vogliamo https://t.co/LOq3lPjg9Y — Marco (@ilmarco1986) August 25, 2024

Luca Leao è sopravvalutato come pochi, un fanno fa lo diceva il 30% del tifo, ora siamo a un bel 70% per fortuna, piano piano ci arriverete anche voi, interisti e juventini lo hanno fatto da tempo. Se poi mi dici che uno che non sa calciare in porta è un fenomeno… — Z. 🧱 Don Carlos Alcaraz King of Wimbledon II (@zpuntoeacapo) August 25, 2024

Non c’è nessun giocatore superiore al Milan. Theo e leao hanno fatto cagare, giusto insultare. Ricordo che indossano una maglia gloriosa. — Carlo Sottile (@carlo_sottile) August 25, 2024

Anche il passaggio sbagliato di Leao: ma come è possibile che per trovare l’uomo sulla 3/4 sia costretto a forzare la giocata in quel modo pur avendo 4 compagni che si stanno inserendo? pic.twitter.com/CYcUKHIYcB — Federico Vozzi (@Federico_Vozzi) August 25, 2024

Leao è da quando è arrivato al Milan che dovrebbe essere colui che risolve i problemi, insieme al suo amico Theo

Dovrebbero essere una fascia sx devastante

Quante volte è successo?

Sono entrambi da vendere, senza se e senza ma. E lo dico non da ieri sera — Marcello (@MarcNico26) August 25, 2024

Lo sanno bene tutti. Dovrebbero lasciare fuori Leao per prima cosa perché non sa pressare e non si sacrifica. Non è un caso che non arrivano offerte per lui. — Karl Faust (@trilogiafemdom) August 25, 2024

Io Theo e Leao li avrei venduti semplicemente perché andrebbero venduti.

Potenzialmente è una fascia sx devastante ma quante volte lo è stata? — Marcello (@MarcNico26) August 25, 2024