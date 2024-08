Un ex Inter al posto di Zalewski: la risposta sblocca la Roma

Un ex Inter al posto di Zalewski, è già arrivata la risposta che sblocca la Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Continua il periodo di lavoro e riflessioni in casa Roma, alla luce dell’imminente chiusura del calciomercato e delle ben note esigenze di apportare chiare modifiche ad una squadra apparsa in difficoltà già in queste prime due giornate di campionato.

Se la prestazione di Cagliari, soprattutto al secondo tempo, era apparsa comunque foriera di migliorie ma, al contempo, incoraggiante da diversi punti di vista, il disordine e la confusione contraddistinguente la partita di ieri con l’Empoli non possono che aver lasciato perplessità e consapevolezze di dover lavorare con concretezza, da diversi punti di vista.

La permanenza di Dybala, come noto, è stato autentico filo rosso mediatico degli ultimi giorni, impattando altresì sulle eventuali tempistiche di manovre di un club che, in caso di cessione del 21, pareva aver già preventivato le mosse successive.

Gosens scartato, doppia pista PSV: c’è ancora Zalewski

Così non è stato, ma, al netto del mancato trasferimento dell’argentino in Arabia, ai piani alti di Trigoria si sta continuando a lavorare per mettere nelle mani di De Rossi pedine coerenti e funzionali con le idee tattiche dell’allenatore. Parallelamente, come sta accadendo da tempo, Ghisolfi e colleghi non perdono di vista anche la vicenda relativa alle uscite.

Da tale punto di vista, sono diversi i nomi destinati a lasciare la Capitale, previo l’incastro dei giusti scenari e delle giuste condizioni. Oltre a giocatore da tempo ai margini del progetto come Karsdorp, anche nomi più atisonanti come Abraham paiono da diverse settimane a questa parte eventualmente destinati a cambiare casacca.

Tra i vari, figura anche Zalewski, per il quale De Rossi ha sempre esternato fiducia e parole di stima, proteggendolo anche dai fischi recapitati nei suoi confronti per la prestazione non convincente di ieri. L’esterno giallorosso, come noto, è finito nel mirino del PSV e, rispetto a tale situazione, il giornalista olandese Rik Elfrink, riferisce di significative novità. Il PSV, infatti, avrebbe relegato l’ipotesi Gosens, considerato troppo costoso: le priorità, in questo ruolo, restano proprio l’esterno della Roma e Lodi. Seguiranno aggiornamenti.