Addio e plusvalenza Roma, comunicazione già arrivata

Calciomercato Roma, lo ha ‘venduto’ Daniele De Rossi: plusvalenza immediata e firma in Premier League. Gli ultimi aggiornamenti.

Continuano le manovre e i lavori in quel di Trigoria nel corso di queste battute finalissime di un calciomercato complicato ma non poco denso di novità e modifiche. Ghisolfi e colleghi, in questi circa tre mesi di operato, si sono distinti per un’attenzione generalizzata nei confronti di quel progetto di miglioramento e ampliamento della rosa, fin qui non in grado, però, di apportare le definitive e sperate modifiche.

Restano, infatti, numerosi gli aspetti sui quali intervenire per assicurare a Daniele De Rossi una rosa maggiormente completa e, soprattutto, competitiva, alla luce dei diversi impegni che attendono Pellegrini e colleghi sui tre fronti. I risultati e le risposte arrivate dopo le gare con Cagliari ed Empoli lasciano intendere come siano ancora diversi gli aspetti da migliorare, come ben ricorda la recente trattativa per Danso e l’attenzione nei confronti di reparti in grande difficoltà come il centrocampo, passibile di non poche modifiche in questi ultimi giorni di agosto.

Calciomercato Roma, Bove scaricato: dialoghi in corso con il Nottingham Forest

Il trittico Paredes-Pellegrini e Cristante, oltre che a non godere più della stima di un tempo da parte di una tifoseria che ne condanna la scarsa capacità di filtro e una lentezza di passo apparsa soprattutto nella partita contro l’Empoli, potrebbe ben presto essere messo in discussione, qualora Ghisolfi e colleghi riescano ad assecondare alcune delle richieste dell’allenatore.

Per la zona centrale di campo, infatti, continua ad essere percepita l’assenza di un centrocampista box to box, come ben restituisce la recente e rinata attenzione nei confronti di Koné. Le modifiche in questo reparto, ad ogni modo, potrebbero, però, passare anche da eventuali allontanamenti. Non solo, infatti, la cessione di Abraham rappresenta, al momento, un possibile presupposto per investire in questa regione di campo, ma anche la subalternità palese di Edoardo Bove potrebbe ben presto essere un fattore.

Stando a quanto scrive Francesco Guernieri, infatti, il numero 8 della Roma parrebbe non fare parte più del progetto, con la società che si sta in questa fase muovendo per trovare una giusta soluzione al calciatore, al quale sarebbe già da tempo arrivata la comunicazione rispetto alla considerazione nei suoi confronti. Gli interessamenti delle recenti settimane hanno permesso di fare nomi come quelli di Fiorentina (la cui offerta di 12 milioni è stata rispedita al mittente) o Siviglia.

La su citata fonte, però, nel ricordare degli interessi della Premier League, evidenzia altresì come l’unica offerta ufficiale giunta da oltremanica sia stata quella del Nottingham Forest, che non ha però raggiunto quella richiesta di 15 milioni di euro avanzata dai giallorossi. In questa fase, i due club sarebbero in contatto per provare a trovare un punto di incontro.