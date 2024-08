Addio Roma da 20 milioni: blitz dell’agente

Calciomercato Roma, la partenza in salita della stagione giallorossa apre riflessioni in uscita a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva. Addio da 20 milioni e blitz dell’agente.

La nuova stagione della Roma di Daniele De Rossi non è partita col piede giusto. La squadra giallorossa nelle prime due gare della Serie A ha collezionato un solo punto, contro avversari sulla carta decisamente alla portata. Dopo il pareggio a reti bianche in casa del Cagliari è arrivata la sconfitta interna contro l’Empoli. Ora la squadra guidata dall’ex Capitano romanista dovrà affrontare il primo big match in casa della Juventus, che dopo i primi 180 minuti stagionali è sola in testa alla classifica con due vittorie su due. Le brutte prestazioni della squadra giallorossa aprono nuovi scenari in uscita, ad appena quattro giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

La Roma è partita col freno a mano tirato in questa nuova stagione, raccogliendo solo un punto nelle prime due giornate contro avversarie abbordabili. Domenica ci sarà il primo big match in trasferta del nuovo campionato, con i giallorossi ospiti della Juventus di Thiago Motta. La partenza della squadra bianconera è stata diametralmente opposta a quella dei giallorossi, la Juve ha collezionato sei punti in due gare, conditi da altrettanti gol segnati e senza subirne alcuno. La squadra guidata da Daniele De Rossi dovrà cambiare registro rispetto a quanto visto nell’ultima gara allo stadio Olimpico, dove in pochi si sono salvati in campo, compreso Bryan Cristante, fischiato insieme a Paredes al momento del cambio.

Calciomercato Roma, Cristante in bilico: 20 milioni per l’addio

Il centrocampista giallorosso, considerato spesso uno degli intoccabili della rosa, potrebbe salutare a sorpresa negli ultimi giorni di calciomercato estivo. A parlare del futuro dell’ex Atalanta è il ‘Corriere dello Sport’, che svela come Cristante abbia avuto un lungo incontro col suo agente, Giuseppe Riso, dopo la sconfitta dei giallorossi.

La cessione del calciatore classe ’95 appare complicata ma non impossibile. Futuro incerto per il numero 4 giallorosso, secondo l’edizione odierna del quotidiano, a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva. La Roma sembra pronta ad accettare offerte che partano da 20 milioni di euro per considerare la cessione del centrocampista.