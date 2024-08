Roma-Empoli, la sostituzione scatena l’Olimpico: pioggia di fischi

Roma-Empoli, la gara dello stadio Olimpico è totalmente in salita per la squadra giallorossa guidata da Daniele De Rossi. Sostituzione dopo i primi 45 minuti e pioggia di fischi in campo.

Tutto complicato per la Roma di Daniele De Rossi dopo i primi 45 minuti contro l’Empoli. Dopo un primo tempo in sofferenze, chiuso col vantaggio dei toscani siglato da Gyasi, il tecnico giallorosso ha cambiato in corsia. Nel momento della sostituzione il nome del nuovo ingresso è stato sommerso dai fischi dello stadio Olimpico.

Roma-Empoli, clima infuocato allo stadio Olimpico dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Piovono fischi al momento del cambio di Zeki Celik, al quale è subentrato Nicola Zalewski. Proprio al momento dell’annuncio della sostituzione giallorossa l’impianto sportivo ha sommerso di fischi il nome del laterale nazionalizzato polacco. Daniele De Rossi passa alla difesa a tre nella seconda frazione di gioco, schierando lo spagnolo Angelino come braccetto di difesa.

Piove sul bagnato per la squadra giallorossa, sotto di due reti dopo il calcio di rigore realizzato da Colombo, dopo un fallo di Leandro Paredes. Lo stesso centrocampista argentino viene sommerso di fischi al momento del cambio, al pari di Bryan Cristante. L’Olimpico non risparmia una squadra troppo opaca.