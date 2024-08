Roma-Empoli, tifosi furiosi: bocciatura clamorosa

Alla fine del primo tempo la Roma è sotto contro l’Empoli allo stadio Olimpico. I toscani sono in vantaggio grazie alla rete di Gyasi prima dell’intervallo, i tifosi giallorossi insorgono sul web.

Roma sotto choc, allo stadio Olimpico è avanti per 1-0 l’Empoli alla seconda giornata di Serie A. La festa dell’impianto del Foro Italico dedicata a Paulo Dybala e al debutto casalingo è stata guastata dalla rete di Gyasi, che ha portato avanti la squadra toscana.I tifosi romanisti insorgono sul web contro la prova opaca della squadra giallorossa, mettendo nel mirino le gravi disattenzioni difensive dell’undici guidato da Daniele De Rossi. La bocciatura è perentoria e fornisce anche diversi consigli alle prossime manovre del calciomercato estivo per Florent Ghisolfi.

I fischi dello stadio Olimpico hanno sommerso la Roma alla fine del primo tempo. La squadra giallorossa, che ha pareggiato a reti bianche l’esordio in casa del Cagliari, si trova sotto allo stadio Olimpico contro l’Empoli. Se nei primi minuti la partenza di Paulo Dybala e compagni sembrava promettere bene alla lunga sono stati i toscani sempre più padroni del gioco. Piovono critiche e bocciature nei confronti della squadra guidata da Daniele De Rossi, che prima di subire la rete di Gyasi aveva rischiato tatissimo con Colombo, che ha colpito la traversa di testa a porta vuota.

Nel mirino delle critiche, riversate sul web, dai tifosi della Roma ci finisce il pacchetto difensivo della squadra giallorossa, in particolare Gianluca Mancini viene bocciato senza mezzi termini. Ecco alcuni messaggii raccolti su X dai tifosi della squadra guidata da mister De Rossi: “Io vorrei sapere perche è stato mandato via Llorente per fare impostare Mancini.” ” Difesa da Serie B”. “Mancini imbarazzante.. ” “Serve subito Danso, Mancini ha dimenticato come si difende.”