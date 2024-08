Formazioni ufficiali Roma-Empoli: Dybala titolare, De Rossi rimescola le carte

Formazioni ufficiali Roma-Empoli, i giallorossi pronti al debutto all’Olimpico. Ecco la decisione di De Rossi sull’impiego di Paulo Dybala

Debutto all’Olimpico. Tutto esaurito, come al solito oseremmo dire, per l’occasione. Tra pochi minuti la Roma scende in campo contro l’Empoli e dopo il pareggio di Cagliari, al debutto, gli uomini di Daniele De Rossi devono prendersi un solo risultato: la vittoria.

Non sarà semplice, la squadra di D’Aversa – che sta per prendere De Sciglio – è organizzata. Ha iniziato l’annata con un pareggio contro il Monza e avrebbe meritato anche la vittoria per quello che ha fatto vedere. Insomma, serve la migliore Roma, con quel Dybala che nel corso di questa settimana ha deciso di rifiutare la clamorosa offerta araba di 25milioni di euro all’anno per tre anni e di rimanere nella Capitale. Una vera e propria prova d’amore. A Cagliari era rimasto in panchina, e tra i tifosi e gli addetti ai lavori c’era curiosità per capire quale sarebbe stata la scelta di De Rossi. Se mandarlo in campo dall’inizio o farlo iniziare nuovamente dalla panchina. Bene, ecco la scelta. Ecco le scelte di De Rossi:

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk.