Affare con la Juve prima di Roma-Empoli: scrivono la parola fine

Affare con la Juventus prima di Roma-Empoli. L’assalto è partito proprio oggi e si potrebbe materializzare nelle prossime ore. La situazione

Stasera la Roma debutta in casa contro l’Empoli. Ci sarà Paulo Dybala, che sappiamo tutti quello che ha deciso. Ma nonostante il campionato ormai sia iniziato da due giornate, c’è ancora il mercato aperto e questo ovviamente non è una cosa che fa piacere agli allenatori.

Tutti parlano di voler lavorare con la squadra al completo sin da subito. O almeno un paio di settimane dopo l’inizio del ritiro. Stando a quanto detto, inoltre, qualcuno starebbe lavorando appunto alla situazione: si potrebbe chiudere il mercato prima dell’inizio ufficiale della stagione. Non sappiamo ovviamente se questa cosa andrà mai in porto, di certo per ora non è così. E la squadra toscana proprio in queste ore secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, starebbe cercando di chiudere un affare per rinforzare la propria rosa.

Affare con la Juve: Empoli su De Sciglio

Non sappiamo come andrà a finire, ma sicuramente questa sera non sarà ovviamente tra gli uomini a disposizione di D’Aversa: l’Empoli ha fatto un tentativo per Mattia De Sciglio visto che il giocatore non rientra proprio nei piani di Thiago Motta e insieme agli esuberi – tra i quali ancora c’è Chiesa – si sta allenando a parte.

L’esterno difensivo sa benissimo che se volesse giocare in questa stagione deve cambiare squadra, e la soluzione toscana potrebbe essere quella giusta. I contatti ci sono stati, già avviati tra i due club, e adesso l’Empoli attende una risposta da parte del giocatore. Un innesto prima di Roma-Empoli per gli ospiti. Ma non ci sarà in campo questa sera, ovvio.