Big match rinviato, UFFICIALE: domenica non si gioca

Big match rinviato, la comunicazione è UFFICIALE: domenica non si gioca la partita più attesa. Ecco il motivo dello slittamento

In tutti i campionati ci sono quelle partite più attese delle altre. Quelle che anche i tifosi delle altre squadre vedono, piazzandosi davanti alla Tv. Ovvio che tra queste c’è anche Juventus-Roma di domenica sera in programma a Torino. Ma non solo questa, in un altro campionato, quello olandese, si sarebbe dovuto giocare il derby per antonomasia, quello tra Feyenoord e Ajax.

Ma le due squadre non scenderanno in campo, secondo le informazioni che sono state riportate proprio in questi minuti dal portale ad.nl. Una decisione arrivata direttamente dal sindaco della città, Ahmed Aboutaleb. Ecco spiegato il motivo.

Salta Feyenoord-Ajax, ecco il motivo

Uno sciopero della polizia non permette di garantire l’ordine pubblico. Da qui la decisione di rinviare il big match del prossimo weekend prima della sosta per le nazionali. “La sicurezza dei giocatori – ha detto il sindaco – ma anche del pubblico, non può essere sufficientemente garantita senza il dispiegamento della polizia”.

“Capiamo le persone che si battono per la loro causa”, ha detto il club di Rotterdam, “tuttavia, ci rammarichiamo che, non per la prima volta, il calcio venga usato per imporre cose in cui non siamo parte. Comprendiamo e approviamo il fatto che il sindaco non ritenga responsabile permettere che la partita si svolga senza la presenza della polizia”. Insomma, un rinvio tra le polemiche e adesso la partita, si legge, si potrebbe anche recuperare in un giorno feriale che non è il massimo per nessuno. Ma la Federcalcio olandese ha già avvertito di questa possibilità.