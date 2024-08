Calciomercato Roma, De Rossi travolto: firma da 60 milioni

Calciomercato Roma, possono sorgere importanti difficoltà riguardo uno degli ultimi obiettivi di mercato della società giallorossa.

Meno di quattro giorni al termine della sessione estiva di calciomercato. E Daniele De Rossi si attende ancora qualcosa dal direttore sportivo Florent Ghisolfi.

Il pareggio di Cagliari, la sconfitta interna contro l’Empoli e persino il ripensamento di Paulo Dybala che sembrava ad un passo dall’Arabia Saudita, hanno confuso non poco le idee in casa giallorossa. Non c’è molto tempo per operare gli ultimi, ed eventuali, aggiustamenti. Il mercato sta vivendo le sue ultime frenetiche giornate in tutta Europa, e non soltanto. Occorre quindi gettare uno sguardo anche fuori dai confini nazionali poiché trattative che si stanno chiudendo a centinaia di chilometri di distanza potrebbero, o possono, influenzare in maniera decisiva altre operazioni che interessano direttamente squadre italiane. Roma inclusa.

Una notizia diffusa dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, sembra orientarsi proprio in questa direzione.

Calciomercato Roma, Koné vola a Parigi

Si è chiusa un’importante operazione di mercato che ha visto protagoniste due grandi società europee. Il Manchester United ha infatti acquistato dal Paris Saint Germain il centrocampista uruguaiano Manuel Ugarte.

Un’operazione onerosa dal momento che il club inglese verserà nelle casse del PSG una somma complessiva di 60 milioni di euro, bonus inclusi. Operazione eclatante che potrebbe avere effetti negativi sui programmi di mercato della Roma. Infatti il club parigino, intascato il cospicuo assegno per Ugarte, può ora rivolgere attenzione e denari verso Emmanuel Koné, 23enne centrocampista francese di origini ivoriane in forza al Borussia Monchengladbach e seguito da tempo anche dalla società capitolina. La possibile concorrenza del PSG renderebbe decisamente più complicata la positiva conclusione di un trattativa che la Roma, e soprattutto Daniele De Rossi, intendono chiudere. Per il tecnico di Ostia è Manu Koné il tassello ideale per il suo centrocampo. Danso e Koné rappresentano gli ultimi ‘strappi’ di un mercato importante, e dispendioso, da parte della Roma. In tal senso la tante volte annunciata, e mai realizzata, cessione di Tammy Abraham, favorirebbe non poco il felice finale delle due trattative.