Calciomercato Roma, firma bianconera in prestito

Calciomercato Roma, firma bianconera a sorpresa in uscita per Florent Ghisolfi. Spunta una nuova destinazione per il calciatore, con la formula che cambia tutto.

A quattro giorni dalla chiusura del calciomercato estivo si accendono i riflettori sulle manovre di Florent Ghisolfi in casa Roma, sia sul fronte dei rinforzi che su quello delle uscite. Spunta una pista bianconera a sorpresa per l’addio a Trigoria negli ultimi giorni della sessione estiva, con la novità nella formula che fa saltare la plusvalenza a bilancio per la società giallorossa. In campo la partenza stagionale è stata un vero e proprio flop finora per la squadra guidata da Daniele De Rossi, che contro Cagliari ed Empoli ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate di Serie A.

La Roma è ancora un cantiere aperto, con Daniele De Rossi che dovrà trovare urgentemente nuove soluzioni tattiche per migliorare le prime ed opache prestazioni stagionali. C’è poco tempo a disposizione per invertire la rotta in vista del primo big match stagionale, in programma in casa della Juventus di Thiago Motta, già capolista in solitaria. Tempo agli sgoccioli anche per Florent Ghisolfi, la clessidra della sessione estiva di calciomercato va esaurendosi, con la chiusura della finestra ordinaria fissata a venerdì sera. C’è una nuova pista a sorpresa sul fronte delle cessioni.

Calciomercato Roma, Bove bianconero ma niente plusvalenza: novità nella formula

Fari puntati sul futuro di Edoardo Bove, finora mai utilizzato da Daniele De Rossi nelle prime due uscite ufficiali. Già lo scorso anno col cambio in panchina il classe 2002 aveva trovato meno spazio rispetto alla gestione Mourinho, e nelle scorse settimane si è parlato con insistenza della sua cessione, che frutterebbe una plusvalenza totale nelle casse giallorosse.

In Italia c’è la pista Fiorentina accostata alle sue tracce, oltre agli interessamenti della Premier League, sponda Everton o Fulham. Ma il giovane centrocampista, secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, potrebbe a sorpresa finire in Grecia, nei bianconeri del Paok. L’ex Primavera andrebbe in prestito nella squadra ellenica, sfumerebbe così la plusvalenza derivata dalla sua cessione a titolo definitivo.