Dietrofront clamoroso prima del gong: Juventus nei guai

Juve nei guai: dietrofront clamoroso prima del gong che blocca il mercato di Giuntoli. Rischi per gli ultimi obiettivi messi nel mirino. La situazione

Ultimi giorni di mercato, ultime chiamate, telefoni bollenti, operazioni che sembrano destinate alla chiusura che possono saltare, operazioni che non sembravano potessero mai materializzarsi che invece vedono la luce. Insomma, in queste ore può davvero succedere di tutto.

Ed è successo di tutto, in questo caso, nell’affare che avrebbe dovuto portare Kostic dalla Juventus alla Fiorentina. L’esterno serbo è uno dei tanti che Thiago Motta ha deciso di lasciare fuori dal suo progetto: il suo addio sembrava certo con destinazione Fiorentina. Ma secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb, nelle scorse ore è successo davvero di tutto.

La Fiorentina si tira indietro: niente Kostic

La società di Commisso avrebbe fatto un passo indietro. Non si sa, al momento, se sia una scelta definitiva o magari una strategia per cercare di far abbassare le pretese del giocatore che ha un contratto di 2,5milioni di euro all’anno che in Toscana ritengono eccessivo. Un contratto sicuramente pesante che sarebbe alla base di questo dietrofront della squadra di Raffaele Palladino, che comunque aspetta un esterno in queste ultime ore di trattative.

Chissà, magari la soluzione Kostic potrebbe tornare calda nello spazio di pochissimo tempo, magari si potrebbe riaprire tutto dopo, ma al momento sembra tutto bloccato con la Juventus che si potrebbe anche trovare nei guai visto che Giuntoli, come sappiamo, ha in mente di prendere Koopmeiners ma non ha perso di vista nemmeno Sancho. Sono questi gli ultimi due obiettivi della squadra torinese, che però deve anche cedere almeno qualcuno che non rientra nei piani. Kostic e Chiesa potrebbero aiutare sotto questo aspetto, ma a poche ore dal gong finale è tutto bloccato.