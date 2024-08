“È tutto falso”: ribaltone Roma dalla Francia

Calciomercato Roma, smentito l’interesse del Psg per l’obiettivo dei giallorossi. Ecco la situazione e soprattutto la posizione del Milan

Ultime ore di mercato, frenetiche. Di quelle che possono cambiare totalmente le sorti della prossima stagione. Sì, perché degli innesti possono stravolgere la visione di una squadra e sappiamo benissimo che la Roma di Daniele De Rossi ha bisogno di uomini.

In attesa di chiudere per Danso – il difensore del Lens è ormai in arrivo – anche in mezzo al campo Ghisolfi ha in mente di piazzare il colpo. Sappiamo e conosciamo dell’interesse di Manu Koné del Borussia Monchengladbach, sotto contratto fino al 2026. Si è parlato, per il giocatore, anche di un interesse del Psg. Ma viene categoricamente smentito da un insider del Psg, Djaameel su X, ripreso anche da diversi quotidiani francesi: “Tutto falso” ha scritto, commentando appunto una notizia che dava i parigini in corsa per Koné.

Calciomercato Roma, al Psg non interessa Koné

Insomma, per il centrocampista è corsa a due con il Milan in Serie A. Anche se i rossoneri non è che al momento si possano muovere con semplicità visto che prima dovrebbero piazzare un’altra uscita in mezzo al campo, quella di Bennacer dopo quella di Adli che è praticamente della Fiorentina.

Tutto semplice, tutt’altro ovviamente: i soldi che i tedeschi chiedono sono molti, almeno 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore francese, classe 2001, di origini ivoriane. Per la Roma sarebbe un innesto importante che alzerebbe il livello del reparto mediano che contro l’Empoli è davvero andato in difficoltà. E contro la Juve, domenica sera, De Rossi non potrà nemmeno contare sulle prestazioni di Le Fée, che nella parte finale del match contro i toscani si è fatto male e che rientrerà solamente dopo la sosta.