L’accordo con la Roma è saltato: se ne va in Champions

Emergono succose novità in merito ad uno degli obiettivi più chiacchierati degli scorsi giorni in casa Roma

Le ultime pedine che occorrono per fornire a Daniele De Rossi una metamorfosi completa sono note e, in conferenza stampa, il Comandante di Ostia ha anche manifestato con una certa chiarezza su quali caratteristiche la propria dirigenza dovrà puntare per rendere la rosa compatibile con le rinomate velleità tecnico-tattiche dell’allievo di Spalletti.

De Rossi vuole muscoli e centimetri per completare l’organico giallorosso, anche e soprattutto considerando che, ad esclusione di Artem Dovbyk, il calciomercato in entrata è stato caratterizzato da calciatori tendenzialmente più propensi a far valere la propria qualità che la quantità.

Tuttavia, senza quantità a ripulire il campo, almeno per quanto concerne il calcio contemporaneo, far uscire la qualità diventa un’impresa per pochi e i primi due match dei giallorossi sono stati piuttosto emblematici in tal senso.

Mettere in campo Soulé, Baldanzi, Le Fée, Pellegrini, Dybala e El Shaarawy (tutti calciatori dalle rinomate qualità palla al piede) serve a poco se dietro non è presente un infrastruttura solida, in cui quantità e qualità si alternano armoniosamente. Ecco che, per quanto concerne la scelta di un nuovo difensore centrale e di un altro centrocampista di gamba, Ghisolfi dovrà necessariamente mettere l’accento sul piano fisico. Ecco le ultime su uno degli obiettivi più rinomati dell’estate giallorossa.

Soumaré ad un passo dal Monaco

Uno degli elementi che in questa fase conclusiva del calciomercato pareva restituire a Ghisolfi le sensazioni più in sintonia con quanto richiesto da DDR risponde al nome di Boubakary Soumaré. Si tratta di un mediano di proprietà del Leicester City, le cui caratteristiche fisiche (188 centimetri di altezza abbinati ad una considerevole quantità di muscoli) sembravano accompagnarsi a delle invidiabili qualità palla al piede.

Secondo quanto appreso di recente pare che il calciatore avesse confermato alla dirigenza capitolina il suo assenso nel trasferirsi nella città eterna, ma, secondo quanto riportato da Filippo Biafora attraverso il suo profilo X (Twitter), pare che il francese classe ’99 sia oramai ad un passo dal Monaco, con cui avrà anche la possibilità di giocare la Champions League.