Nuovo acquisto Roma: ora è anche UFFICIALE

Nuovo acquisito Roma, c’è il comunicato ufficiale sul nuovo approdo tra le fila della squadra di De Rossi.

L’avvicinarsi della chiusura del calciomercato, costringe anche gli addetti ai lavori della Roma ad accelerare pratiche e trattative volte a limare in modo definitivo una squadra apparsa, fino alla scorsa giornata di campionato, a dir poco perfettibile. Limiti e criticità della rosa sono pressoché quelli da tempo noti, unitamente all’esigenza di apportare integrazioni di natura numerica che alimentino la possibilità di scelta a mister De Rossi, nel corso di una stagione che si appresta ad essere ricca di eventi, intensi quanto ravvicinati.

Oltre alla ben nota questione delle uscite, dunque, questi ultimi giorni, con una certa interdipendenza dall’aspetto appena nominato, si potrebbero distinguere anche per una serie finale di novità, volte a corroborare uno scacchiere ancora manchevole di diverse pedine. I ruoli maggiormente attenzionati, come noto, restano quelli della difesa e del centrocampo, dove i prossimi investimenti potrebbero essere sostenuti anche da eventuali uscite, come quella di Tammy Abraham. In una fase cruciale e fin qui contraddistinta da attenzioni nei confronti di nomi caldissimi come quelli di Koné e di Danso, va però segnalata anche l’importante ufficialità, giunta da qualche minuto in casa Roma.

Calciomercato Roma, ufficiale l’acquisto di Saul Abdulhamid

Se, infatti, per il centrocampista del Borussia Monchengladbach la strada pare ancora in salita, a differenza di un Danso sempre più vicino alla Roma, in quel di Trigoria si è da qualche giorno chiusa in modo definitivo la pratica volta a consegnare a Daniele De Rossi un rinforzo nella delicata corsia difensiva di destra.

Tanti i nomi emersi in questi mesi, molti dei quali legati anche ad intrecci relativi ad una possibile cessione dell’epurato Karsdorp e del non sempre centralissimo Celik. Se l’olandese, però, è ormai ufficialmente fuori dal progetto, l’ex Lilla parrebbe poter restare nella capitale, alterandosi proprio con il nuovo arrivato in questa zona di campo.

In questi minuti è arrivata, infatti, l’ufficialità del nuovo approdo tra le fila della Roma di Saud Abdulhamid, approdato nella Capitale nella giornata di ieri e ufficializzato dal club giallorosso nella prima serata odierna, martedì 27 agosto. Dopo gli accostamenti delle trascorse settimane e l’avvicinamento significativo tra le parti nel corso dei giorni successivi, il giocatore si appresta a prendere parte al progetto nascente di Daniele De Rossi.