Roma, UFFICIALE: presentata la terza maglia – FOTO

Roma, UFFICIALE: presentata la terza maglia. Occorre dimenticare in fretta l’Empoli. In tal senso può aiutare anche la presentazione dell’ultima maglia ufficiale.

Dimenticare l’Empoli, e di parte anche il Cagliari e provare a ripartire. L’inizio di stagione ufficiale dei giallorossi è decisamente sotto le aspettative, ma occorre tentare di invertire immediatamente la rotta.

La Juventus, primatista solitaria in campionato a punteggio pieno dopo le prime due giornate, non rappresenta certo il miglior avversario da affrontare in un tale frangente. I bianconeri, però, possono dare gli stimoli giusti per facilitare la scossa che Daniele De Rossi intende dare ai suoi ragazzi. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare novità a Trigoria. Novità comunque ve ne sono in casa Roma e riguardano le divise ufficiali della compagine giallorossa. Dopo la presentazione ufficiale delle prime due maglie della Roma per la stagione 2024-2025, mancava, in tal senso, l’ultimo tassello. Eccola la terza maglia ufficiale della Roma.

Roma, UFFICIALE. La terza maglia ed Il legame con la storia giallorosa

Roma, e la Roma, sono una cosa sola. Eppure vi sono squarci della capitale dove, più che altrove, trasudano i colori giallorossi.

AS Roma ed Adidas hanno presentato la terza maglia ufficiale della società giallorossa. Una divisa a fondo blu scuro dove, però, non possono mancare il rosso ed il giallo. Il legame con la storia della Roma, e di una parte ben precisa di Roma, il monogramma ASR del 1933 che richiama il tempo del Campo di Testaccio. Il kit della terza maglia della Roma si completa con pantaloncini e calzettoni dove domina ancora il colore blu, con gli immancabili dettagli colorati di giallo e di rosso. La Roma e Testaccio un rapporto indelebile e che viene riproposto a testimonianza di un legame indissolubile.. La nuova Roma che guarda all’Europa non dimentica certo i suoi ‘angoli’ di storia passata.