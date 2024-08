Abraham-Saelemaekers, nuovo incontro con il Milan: ecco cosa manca

Calciomercato Roma, trattativa a oltranza con il Milan per lo scambio Abraham-Saelemaekers: nuovo appuntamento in agenda.

La stagione della Roma guidata da Daniele De Rossi ha preso in queste prime due giornate una piega diversa da quanto sperato dai tifosi, i quali si trovano da tempo a dover vedere la propria squadra dietro le rivali storiche e, soprattutto, lungi dai ben anelati piazzamenti tra le fila europee più nobili. Non casualmente, dunque, la stagione da poco iniziata parrebbe dover fungere da catalizzatrice di un progetto volto a far rinascere i giallorossi, dopo l’interruzione anzitempo del progetto e del rapporto di natura triennale con José Mourinho.

Per riuscirci, servirà mettere De Rossi nelle condizioni ideali di far bene, consegnandogli una squadra che, oltre ad essere completa numericamente, risulti altresì coerente con le richieste e le esigenze tecnico-tattiche dell’allenatore. La trasformazione dell’organico, a due giorni di distanza dall’inizio di settembre, non può che risultare vicina alla conclusione, con Ghisolfi e colleghi attesi dalle limature finali dopo gli approdi di Saud Abdulhamid e Kevin Danso.

Scambio Abraham-Saelemaekers: Roma e Milan si danno appuntamento a domani

De Rossi ha ancora bisogno di un centrocampista dinamico e di un esterno sinistro che possa evitare forzature di ruolo a Soulé. Tuttavia, come spesso accade nel mercato, per acquistare bisogna vendere. A tal proposito, sembra che la Roma abbia trovato la soluzione ideale: un’operazione che permetterebbe di cedere e acquistare nello stesso momento.

La giornata odierna, come ormai ben noto, è stata, infatti, quella della trattativa dello scambio tra Milan e Roma, coinvolgente Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. L’interesse di De Rossi per l’esterno belga era noto, così come quello del Milan per il centravanti inglese, ma la possibilità di uno scambio sembrava remota fino a poco tempo fa.

Tale scenario di calciomercato, che assicurerebbe anche un incasso ai giallorossi, rappresenterebbe una soluzione ideale da ambo i lati, con l’eclettismo del laterale belga pronto ad aiutare De Rossi e la qualità del centravanti inglese volto a coadiuvare e rimpolpare la zona offensiva di Fonseca. Al netto dell’ottimismo delle ultime ore e della velocità con la quale pareva procedere la trattativa, restano comunque da risolvere alcuni aspetti.

In particolar modo, stando a quanto riferito da Matteo Moretto, Roma e Milan si sono date appuntamento nella mattinata di domani per trovare una quadra definitiva a questa situazione di calciomercato: le parti restano vicine, ma urge ancora la limatura di alcuni dettagli strutturali prima che l’affare vada definitivamente in porto. Gli accordi contrattuali risulterebbero definiti, ma restano da sistemare questioni finanziarie slegate dagli accordi (che sono stati già trovati) ma, piuttosto, legate ad aspetti maggiormente di natura economica.