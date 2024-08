Addio Roma da 10 milioni: l’offerta è stata recapitata

Addio Roma da 10 milioni. Il mercato della Roma procede spedito non soltanto in direzione nuovi ingressi ma anche sulle necessarie uscite.

La formula competitività-sostenibilità è norma di tutti i club di calcio che devono stare attenti ai bilanci e al Fair Play finanziario. In questa sessione estiva del calciomercato la Roma è stata una delle società, a livello europeo, non soltanto italiano, ad aver investito di più.

Lo ha fatto attraverso operazioni intelligenti che hanno curato sia l’aspetto tecnico, seguendo le richieste messe sul tavolo dal tecnico Daniele De Rossi sia, ovviamente, tenendo d’occhio i conti. Anche per questo, ora, in vista delle possibili ultime operazioni in entrata, occorre necessariamente che qualcuno della rosa lasci, definitivamente, Trigoria

Addio Roma da 10 milioni. Edoardo Bove se ne va

Uscite in vista di nuovi ingressi. La Roma segue questa strada anche in questa fase finale di mercato.

Il Nottingham, infatti, ha messo sul piatto una decina di milioni per Bove. L’offerta del club inglese è però inferiore rispetto alla richiesta della società giallorossa. Infatti la Roma valuta il suo centrocampista, classe 2002, attorno ai 12-13 milioni di euro. Spesso titolare con José Mourinho, Bove ha via via trovato sempre meno spazio da quando è arrivato Daniele De Rossi che lo ha messo in pratica ai margini del suo progetto tecnico.

Il ds Florent Ghisolfi ha intanto stretto contatti anche con il Milan. Sul tavolo un possibile scambio che vedrebbe l’attaccante inglese della Roma, Tammy Abraham, partire in direzione Milano ed il centrocampista belga, Alexis Saelemaekers che invece imboccherebbe l’autostrada in direzione Roma con un conguaglio in favore dei giallorossi di 10 milioni di euro. Ci aspettano delle incandescenti ore di calciomercato con Ghisolfi che dovrà provare a fare quadrare i conti e colmare le lacune evidenziate dalla squadra nelle due prime partite non certo esaltanti contro Cagliari ed Empoli.