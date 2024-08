Arbitro da incubo per Juventus-Roma, la designazione UFFICIALE

Scelto l’arbitro per il big match di domenica sera tra Juventus e Roma, con una designazione che di certo non farà felici i tifosi giallorossi

Per la sfida dell’Allianz Stadium l’AIA ha reso noti i nomi del direttore di gara e dei suoi assistenti. Visti i precedenti la Roma e i suoi tifosi potrebbero essere preoccupati. Ce n’è uno dello scorso anno che ancora fa discutere.

Proprio in questi minuti sono state rese note le designazioni degli arbitri che dirigeranno i match validi per la 3ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25. Juventus-Roma, in programma domenica sera alle 20:45, sarà affidata a Guida, con assistenti Carbone-Peretti. Al Var Di Paolo.

I precedenti con il fischietto campano vedono 13 sconfitte e 11 vittorie per la Roma, con solo 2 successi nelle ultime 10 gare (6 sconfitte e due pareggi). Si tratta dell’arbitro di Roma-Inter con De Rossi in panchina, con il gol di Acerbi non annullato nonostante l’on-field review. Insomma di certo non piacevolissime sensazioni per tutti i tifosi romanisti. Al di là di tutto anche le statistiche generali non premiano di certo la squadra della Capitale.

Juventus-Roma, arbitra Guida: tutto il resto delle designazioni arbitrali della 3ª giornata di Serie A

Per quanto riguarda il resto delle designazioni della terza giornata di Serie A, come comunicato sul sito dell’aia.figc.it, abbiamo:

VENEZIA – TORINO Venerdì 18.30

MARCENARO

PERROTTI – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: SOZZA

INTER – ATALANTA Venerdì 20.45

MARCHETTI

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

BOLOGNA – EMPOLI Sabato 18.30

MARINELLI

VECCHI – ROSSI M.

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

LECCE – CAGLIARI Sabato 18.30

FABBRI

CECCONI – BAHRI

IV: MONALDI

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

LAZIO – MILAN Sabato 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SOZZA

NAPOLI – PARMA Sabato 20.45

TREMOLADA

BRESMES – ZINGARELLI

IV: LA PENNA

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

FIORENTINA – MONZA Domenica 18.30

COLOMBO

BERTI – MOKHTAR

IV: ZUFFERLI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI BELLO

GENOA – H. VERONA Domenica 18.30

AYROLDI

GIALLATINI – FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: SERRA

AVAR: MAZZOLENI

UDINESE – COMO Domenica 20.45

PRONTERA

BACCINI – ROSSI C.

IV: GIUA

VAR: PAIRETTO

AVAR: CHIFFI