Annuncio UFFICIALE e addio Milan: via libera Roma

In attesa della prossima giornata di campionato, per la Roma e per il Milan bisogna registrare un annuncio ufficiale davvero importante.

La Roma di Daniele De Rossi, dopo il ko rimediato l’altra sera allo Stadio Olimpico contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, si sta preparando per il primo big match stagionale. Domenica prossima, infatti, i giallorossi scenderanno sul campo dell’Allianz Stadium per giocare contro la Juventus di Thiago Motta.

Proprio a seguito dell’unico punto fatto tra Cagliari ed Empoli, di fatto, la Roma dovrà fare di tutto per evitare di perdere contro la ‘Vecchia Signora’. In caso di un ko contro la Juventus, infatti, il team giallorosso rischierebbe di trovarsi a quasi due partite di distanza (ovvero 5 punti) dalla zona Champions League.

Tuttavia, in attesa della sfida contro la Juventus, a tenere banco in casa giallorossa è soprattutto il calciomercato. Intorno alla Roma, infatti, stanno circolando tante indiscrezioni. Una di queste riguarda sia il possibile arrivo di un nuovo centrocampista che un intreccio di mercato con il Milan.

Milan, un membro dell’area sportiva dell’Al-Qadsiah: “Non stiamo lavorando per prendere Bennacer”

Il club rossonero, infatti, ha tutta l’intenzione di cedere Bennacer per prendere un nuovo centrocampista e tra gli obiettivi c’è anche un calciatore seguito dalla Roma, ovvero Koné del Borussia Monchengladbach. Tuttavia, proprio sull’ex Empoli ci sono delle dichiarazioni che fanno pensare ad un suo mancato trasferimento.

Un membro dell’area sportiva dell’Al-Qadsiah, infatti, ha parlato così ai microfoni ufficiali del portale ‘gianlucadimarzio.com’: “Bennacer? Non stiamo lavorando su di lui, visto che abbiamo già occupato tutti i posti per gli stranieri sopra i 21 anni”.

Se il Milan non dovesse vendere Bennacer, dunque, la Roma potrebbe avere il via libera definitivo per trattare Koné con il Borussia Monchengladbach. I rossoneri, infatti, senza la cessione dell’ex Empoli non possono prendere un nuovo centrocampista.