Doppio accordo prima di Juve-Roma: è già salito sull’aereo

C’è un doppio accordo in casa Juventus arrivato proprio a pochi giorni dalla sfida dell’Allianz contro la Roma: Thiago Motta può esultare

I bianconeri stanno cercando di completare alla grande il proprio mercato con una serie di colpi che stanno infiammando la fantasia dei tifosi. Giuntoli sta dando il meglio di sé anche nel piazzare i giocatori in esubero.

La Juventus si è trasformata in queste ore nella regina del calciomercato italiano. Dopo gli arrivi di Francisco Conceiçao e Nico Gonzalez, Giuntoli ha messo a punto anche il colpo Teun Koopmeiners, per una cifra che sfiorerà i 60 milioni di euro, bonus compresi. A Thiago Motta adesso manca davvero poco per ritenersi molto soddisfatto della sessione estiva dei trasferimenti, avendo praticamente a disposizione quasi tutte le pedine richieste. A voler essere pignoli ancora servirebbe un altro esterno di qualità e anche su quello l’ex tecnico del Bologna può sorridere.

Si perché come riportato da diverse fonti (vedi SportMediaset) e su X/Twitter (vedi Antonello Angelini di Radio Radio), Jadon Sancho è molto vicino a vestire la maglia bianconera. Il Manchester United ha aperto ad un prestito con diritto di riscatto e con gli inglesi che dovrebbero contribuire anche ad un 40% del pagamento dello stipendio (da 9 milioni di euro netti a stagione).

La Juventus piazza un doppio colpo: in uscita Chiesa, in entrata Sancho

Il colpo Sancho è reso possibile anche dal lavoro in uscita che sta portando avanti Giuntoli in queste ore. Parallelamente alla chiusura dell’affare Koopmeiners, infatti, il ds toscano ha trovato l’accordo anche per la partenza di Federico Chiesa, direzione Liverpool. Dopo i tentennamenti del Barcellona, alle prese con problemi di liquidità, i Reds sono diventati la principale alternativa per l’esterno della Nazionale. In queste ore è stato trovato l’accordo sulla base di circa 13 milioni di euro più bonus (fonte Sky) e un contratto quadriennale per il ragazzo.

Chiesa è già partito da Torino con un volo destinazione Inghilterra e non vede l’ora di potersi mettere a disposizione del nuovo tecnico Sloth. Un salto importante verso la Premier League per lui e un pericolo scongiurato per la Juve, che temeva di ritrovarselo contro tra le fila dell’Inter. Adesso il mercato dei bianconeri può definirsi davvero concluso e per Thiago Motta si tratta solo di assemblare al meglio una squadra che sembra avere tutte le carte in regola per lottare per lo Scudetto.