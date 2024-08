Esonero De Rossi: hanno già scritto la data

A pochi giorni dall’inizio del campionato, iniziano già a circolare le voci sul possibile esonero di Daniele De Rossi

Il campionato 2024/25 di Serie A è partito ma, gran parte delle convinzioni covate da tifosi e appassionati nel corso dell’estate sembrerebbe essere già stata violentemente disattesa dallo svolgimento delle prime due giornate della massima lega, durante le quali le sorprese non sono mancate.

Tra tutti i club sottopostosi ad una profonda metamorfosi (Milan, Roma, Lazio, Napoli e Juventus) soltanto la Vecchia Signora di Thiago Motta sembrerebbe aver rispettato le aspettative dei propri sostenitori, che ora, dopo due vittorie emblematiche non soltanto per il risultato in sé, ma anche e soprattutto per le circostanze calcistiche con cui questo è arrivato, hanno iniziato realmente a sognare di poter impensierire concretamente la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

Di ben altro avviso sono i sostenitori dell’AS Roma, che, fino a questo momento, appare come la delusione più cocente del campionato insieme al Milan di Paulo Fonseca. Il misero punto racimolato dai giallorossi nel corso delle prime due sfide di campionato appare come la cartina tornasole di un contesto confuso, che ha restituito la sensazione di un cantiere aperto.

In molti hanno puntato il dito verso la controversa gestione del mercato da parte di Ghisolfi (la Roma si è trovata ad iniziare il campionato con svariate pedine ancora in fase di trattativa), ma vi è una generosa fetta della tifoseria giallorossa che, infastidita da una serie di scelte sin troppo conservative (una tra tutte quella di lascare Bove in panchina per fare riferimento al solito trio formato da Paredes, Cristante e Pellegrini), sembrerebbe aver individuato nello stesso tecnico romano la causa degli insuccessi della Roma.

Le quote sul possibile esonero di De Rossi

Ecco che, dopo soli 180 minuti collezionati nella stagione 2024/25, i bookmakers hanno già iniziato a delineare i possibili esoneri o le potenziali dimissioni dell’intero panorama di allenatori della massima lega italiana entro gennaio. Tra gli allenatori attualmente impegnati a dirigere il traffico nelle big italiane emergono naturalmente i nomi di Daniele De Rossi e Paulo Fonseca.

Nel caso del mister nato e cresciuto nella capitale, probabilmente a causa delle piacevoli sensazioni restituite nel corso dei primi mesi in giallorosso, la quota è sensibilmente più generosa rispetto a quella del collega rossonero (De Rossi a quota 5.00 e Fonseca a quota 3.00 su Goldbet), ma risulta ugualmente evidente la sensazione poco rassicurate che i bookmakers nutrono sul futuro di De Rossi sulla panchina giallorossa.