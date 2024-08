Scambio Abraham-Saelemaekers: accordo e contratti già scritti

Ecco le ultime in merito all’affare più chiacchierato del giorno. Avanza la trattativa dello scambio Abraham-Saelemaekers tra Roma e Milan

La stagione dell’AS Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi è indubbiamente iniziata su binari poco conformi a quanto preteso dalla tifoseria, ormai stanca di transitare da svariati anni sotto le proprie storiche rivali. Il Comandante di Ostia, tuttavia, può comunque contare sull’alibi fornitogli dal calciomercato, dato che, al momento della sfida con l’Empoli di D’Aversa, vi erano svariate pedine ancora da portare a Trigoria per completare la profonda metamorfosi inaugurata all’inizio dell’estate.

Questa trasformazione parrebbe essere pronta al completamento proprio in queste ore, durante le quali, dopo l’approdo di Saud Abdulhamid e Kevin Danso – a dir poco necessari per colmare le profonde lacune difensive manifestatosi nel corso dei primi due match – pare che Ghisolfi stia per chiudere le operazione relative alle restanti insufficienze dell’organico giallorosso.

A DDR, infatti, occorre ancora un centrocampista di gamba e un esterno offensivo che possa ricoprire la fascia sinistra, permettendo a Soulé di evitare forzature di ruolo. Tuttavia per comprare, come il calciomercato ci ha insegnato nel corso degli anni, occorre vendere e, difatti, pare che i giallorossi abbiano trovato una soluzione ideale per compiere entrambe le azioni in una sola operazione.

Roma e Milan si avvicinano: lo scambio Abraham-Saelemaekers ad un passo

Nelle scorse ore si è fatta spazio tra i meandri del calciomercato una voce piuttosto clamorosa su un possibile scambio tra Milan e Roma, che prenderebbe in considerazione i cartellini di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. I rapporti tra il centravanti giallorosso e i rossoneri sono noti da settimane, così come l’interesse di DDR per l’esterno belga di Fonseca, ma la prospettiva di uno scambio, almeno fino a poche ore fa, non appariva credibile.

Ora, come riportato da Matteo Moretto sul proprio account X(Twitter), pare che vi siano ulteriori aggiornamenti in merito: la Roma avrebbe infatti trovato un accordo con Saelemaekers sui termini personali del contratto e, parallelamente, i vertici rossoneri starebbero ad un passo da concordare con il numero 9 giallorosso l’entità dell’ingaggio, il tutto considerando che, come più volte riportato, Abraham abbia tutte le intenzioni di sbarcare a Milano.

Nel corso delle prossime ore avverranno nuovi dialoghi tra le due società, ma intanto sembrerebbero confermate le cifre in gioco: nelle casse dei capitolini verrebbero versati circa 10 milioni di euro.