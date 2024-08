Ultim’ora Juve, UFFICIALE: il big rifiuta la convocazione

Ecco le ultime dalla Continassa, dove prosegue senza soluzione di continuità il lavoro per la sfida con la Roma di De Rossi

L’inizio del campionato di Serie A sembrerebbe aver messo in discussione molte delle illusorie certezze nutrite nel corso dell’estate dalla gran parte delle big italiane, convinte di poter rinforzare le proprie rose e ottenere quella tanto agognata efficacia utile a mettere in discussione l’egemonia tecnico-tattica della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

Al contrario, le prime due giornate della massima lega italiana sembrerebbero aver evidenziato ancor più chiaramente le lacune ancora da colmare, a cui le varie dirigenze stanno tentando di porre rimedio nelle ore conclusive della sessione estiva del calciomercato.

In tal senso la terza giornata di Serie A potrebbe già iniziare a dissipare più vigorosamente le fitte nubi avvolte intorno ai vari progetti di metamorfosi, poiché il mercato estivo sarà concluso e, dunque, gli allenatori avranno a disposizione la creatura definitiva con cui affrontare il resto della stagione.

La prossima giornata di Serie A vedrà diverse potenze della massima lega affrontarsi, tra le quali spiccano senza dubbio Juventus e Roma: da una parte abbiamo la squadra che parrebbe aver rifilato ai propri tifosi la delusione più cocente dell’interno campionato, dall’altra ecco la Vecchia Signora di Thiago Motta, che pare già proiettata in un’epico duello con l’Inter di Inzaghi per la conquista dello scudetto. Negli scorsi minuti è emerso un dettaglio di rilievo su uno dei protagonisti della rinascita bianconera.

Vlahovic rifiuta la nazionale: il messaggio su Instagram

Dopo aver siglato la sua prima doppietta dell’anno, Dusan Vlahovic ha spedito un chiaro segnale ai propri tifosi, ma anche ai sostenitori delle altre big italiane: nonostante un’annata 23/24 tutt’altro che negativa, l’approdo di Thiago Motta sembrerebbe aver fornito al serbo una riserva di energie mentali sinora inedita, in grado di proiettarlo in cima alla classifica dei marcatori, ma anche di renderlo particolarmente utile all’interno della manovra offensiva bianconera.

Nel corso degli ultimi minuti il gioiello serbo della Juventus avrebbe comunicato sul proprio account Instagram di non potersi unire alla propria nazionale: “Oggi ho informato lo staff che per motivi familiari non potrò rispondere alla chiamata del Selezionatore per i prossimi impegni della Nazionale contro Spagna e Danimarca”.