Abraham-Saelemaekers, Roma e Milan svoltano: accordo totale

Calciomercato Roma, prosegue senza soste la trattativa per Abraham e Saelemaekers col Milan. Ecco le ultime sulla posizione dei due club, che cercano ad oltranza l’accordo decisivo.

Non è saltata la trattativa tra Roma e Milan per quel che riguarda l’operazione Abraham e Saelemaekers. Le due società continuano a lavorare nelle ultime ventiquattro ore di calciomercato estivo. L’obiettivo di tutte le parti in causa sembra essere quello di arrivare alla fumata bianca prima del gong sulla sessione ordinaria, che arriverà domani sera. Se nelle ultime ore la maxi operazione, che consegnerebbe il centravanti a Fonseca e l’esterno offensivo a De Rossi, sembrava essersi arenata ora è arrivata la svolta

Gli ultimi tasselli dello scambio, che prevede anche un conguaglio in favore dei giallorossi, sono l’accordo tra Milan e Abraham per lo stipendio, oltre la cifra da versare nelle casse della Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa più calda della Serie A, che non è affatto saltata secondo le ultime notizie riportate dagli addetti ai lavori. Secondo quanto scrive su X Matteo Moretto la trattativa per sbloccare il maxi affare va avanti no stop. Le prossime ore saranno per forza di cose decisive, con la squadra giallorossa che potrebbe avere più manovra economica per operare in entrata.

Calciomercato Roma e Milan, arriva l’accordo Abraham-Saelemaekers: le cifre dell’affare

Il Milan verserà nelle casse della Roma, oltre al cartellino dell’ex Bologna Alexis Saelemaekers, anche un conguaglio in favore dei giallorossi. Ecco gli ultimi dettagli sul maxi affare.

Come riporta Fabrizio Romano su X la Roma riceverà circa 12 milioni oltre al cartellino di Saelemaekers. Ecco quanto scrive l’esperto di calciomercato: “Il Milan e la Roma sono ormai vicini allo scambio Tammy Abraham-Alexis Saelemaekers! Accordo raggiunto nella fase finale: la Roma riceverà anche un indennizzo di circa 10 mln € di sterline. Ci siamo quasi.”

Sempre Matteo Moretto scrive su X che la formula è stata stravolta, si tratterà infatti di una doppia operazione in prestito tra i due club.