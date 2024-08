Abraham al Milan con lo scambio: giallo e accordo saltato

Abraham al Milan con lo scambio: salta l’accordo più sicuro, quello che sembrava pronto. Ecco la situazione che si sta creando attorno alla trattativa col Milan

Ancora non c’è l’accordo. Ancora manca qualcosa per dare il via libera definitivo allo scambio Abraham–Saelemaekers. Che sembrava fatto, mancavano solamente i dettagli, ma secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio proprio in questi minuti, non sembra essere proprio all’ultima curva.

“Continua a oltranza la trattativa tra Roma e Milan per lo scambio che coinvolge Abraham e Saelemaekers: non c’è ancora l’accordo tra il club rossonero e l’attaccante inglese“. Insomma, serve del tempo per limare i dettagli, anche perché Tammy alla Roma prende uno stipendio importante e quindi deve capire se i milanesi sono convinti e vogliono dargli, soprattutto, gli stessi soldi.

Abraham al Milan, la versione di Moretto

Se Di Marzio scrive una cosa, Matteo Moretto di Relevo, rispondendo ad alcuni utenti sui social, ne scrive un’altra. Il giornalista in questo caso conferma l’accordo con tra i calciatori ma mancherebbe quello tra i club. E l’unico intoppo qui è quello dei soldi che i rossoneri devono versare nelle casse della Roma per il conguaglio. Insomma, una situazione di stallo in ogni caso, e i tempi non sembrano essere cosi corti come si pensava oggi, quando tutto portava ad una soluzione ormai in via di definizione.

Ovvio che come spiegato prima questa operazione in uscita blocchi, per il momento, l’arrivo di Kone dal Borussia Monchengladbach. Con il centrocampista francese, fresco di convocazione in nazionale, la Roma ha trovato l’accordo sulla base di 3milioni di euro all’anno come ingaggio. Ma i tedeschi chiedono 20 milioni, soldi che i giallorossi in qualche modo devono trovare in qualche modo. Vedremo come andrà a finire.