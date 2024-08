Sì alla Roma e annuncio ufficiale: “Cambierà squadra”

Calciomercato Roma, accordo trovato con il calciatore e annuncio ufficiale da parte del commissario tecnico. L’operazione si potrebbe chiudere a breve

Serve un ultimo tassello per sbloccare in maniera definitiva la Roma che ha accelerato per il centrocampista da regalare a Daniele De Rossi per la stagione che da due partite è iniziata e che non ha regalato ancora una vittoria. Ma ormai ci siamo, o così almeno sembra.

E l’obiettivo, come sappiamo tutti, è quello che porta il nome di Manu Kone del Borussia Monchengladbach. Sul giocatore francese – appena convocato in nazionale da Deschamps – c’era anche l’interesse del Milan di Paulo Fonseca. Ma al momento, secondo le informazioni che sono state riportate da Filippo Biafora de Il Tempo, la Roma ha effettuato il sorpasso sul Milan. Inoltre, c’è anche un altro dettaglio che potrebbe far sì che l’operazione vada in porto nello spazio di pochissimo tempo, anche perché non è che ne manchi così tanto.

Calciomercato Roma, la situazione Kone

“L’accordo sui 3 milioni col calciatore c’è già da giorni: è il preferito di De Rossi nel ruolo. Il Borussia vuole 20 milioni di euro, per completare l’operazione serve però la cessione di Abraham”. Queste e ultime da parte del giornalista citato prima. Insomma, serve l’ultimo scatto.

Che Kone quasi sicuramente cambierà squadra, ci ha pensato anche il commissario tecnico della nazionale francese a spiegarlo. Deschamps infatti in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dei suoi uomini ha detto questo: “Lo seguiamo da un po’, ci piace per quello che sta facendo con il suo club ma potrebbe cambiare squadra entro venerdì”. Senza girarci troppo intorno, il ct transalpino ha spoilerato un addio. Il centrocampista quindi, a quanto pare, sembra essere davvero più vicino alla Roma. Vedremo se nel corso delle prossime ore ci saranno delle novità importanti sulla questione.