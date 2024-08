Arabi conquistati dalla Roma: l’acquisto diventa virale

L’acquisto diventa virale, la Roma ha stregato gli arabi: UFFICIALE, è successo di tutto in queste ultime ore di calciomercato.

Ore calde e frenetiche anche in casa Roma, alla luce dell’avvicinarsi della conclusione di un calciomercato che ha saputo fin qui regalare non poche emozioni e novità, tra le fila giallorosse e non solo. Da un lato, infatti, l’estate corrente ha portato nella Capitale volti nuovi e stimolanti come, su tutti, Dovbyk e Soulé. Dall’altro, però, a poco più di 48 ore dalla fine del calciomercato, restano ancora numerosi i potenziali margini di intervento di Ghisolfi e collleghi, sia in entrata che in uscita.

Da quest’ultimo punto di vista, continuano a generare grandi attenzioni scenari legati a nomi ben noti, una cui uscita aiuterebbe non poco il club in termini di incasso ma anche di risparmio su stipendi. Lo ricorda bene la recente situazione Abraham, ben testimoniante come, in quel di Trigoria, si stia cercando di smaltire la rosa, ricavando altresì la linfa per un atto finale volto al plasmare uno scacchiere a dir poco perfettibile. Intanto, le ultime ore, parallelamente all’attesa di aggiornamenti in entrata e in uscita, hanno regalato anche una vera e propria ‘conquista’ araba, certamente non sfuggita a buona parte dei tifosi della Roma.

Abdulhamid manda in tilt i social: ‘ondata’ di interazioni dall’Arabia Saudita

Questi ultimi, come noto, continuano a confidare nelle ultime mosse di calciomercato da parte degli addetti ai lavori, soprattutto dopo aver avuto maggiore contezza di quelle che sono le attuali ma già preventivabili defezioni della squadra affidata a Daniele De Rossi. Così, parallelamente alla speranzosa attesa di un arrivo a centrocampo e di qualche mossa finale che ultimi la rosa in termini numerici e qualitativi, in casa Roma si è respirata anche una vera e propria ‘ondata’ saudita.

Facciamo riferimento, nello specifico, all’attenzione mediatica ricevuta dal club sui social nelle ultime ore, in seguito all’annuncio ufficiale dell’arrivo di Saul Abdulhamid. Il laterale destro, destinato a costituire la coppia a disposizione di De Rossi sulla corsia insieme a Celik, è il primo giocatore saudita ad approdare nel campionato italiano, da lui salutato con grande attesa ed entusiasmo, anche alla luce dell’ingerenza avuta da Roberto Mancini nel proporre e consigliare il suo nome a Daniele De Rossi.

Nei diversi video e post della Roma in cui è stato accolto il nuovo giocatore, sono state tantissime le interazioni da parte di utenti provenienti dal mondo arabo, alla luce della grande eco mediatica del calciatore in terra saudita. Lo evidenziano bene i numerosi commenti e repost su X, oltre che sugli altri social. Un aspetto certamente importante in termini di immagine e branding, in attesa di capire se, come preannunciato proprio dai su citati commenti, Abdulhamid possa rivelarsi davvero un profilo importante e funzionale per la Roma sul piano tecnico-tattico.