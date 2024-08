Calciomercato Roma, affare nerazzurro sul gong finale

La Roma di De Rossi è attesa dalla sfida di domenica sera contro la Juve, ma prima ci sono delle grosse novità di calciomercato.

Dopo aver pareggiato all’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola, la Roma di Daniele De Rossi ha spiazzato tutti con un brutta sconfitta nel secondo turno di campionato. I giallorossi, infatti, hanno perso domenica scorsa allo Stadio Olimpico per 1-2 contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Questo ko, di fatto, ha portato con sé tantissime polemiche nell’ambiente capitolino. Anche perché domenica prossima per la Roma è in programma il primo big match della stagione. I giallorossi, infatti, sono attesi dalla sfida di domenica dell’Allianz Stadium contro la Juventus capolista di Thiago Motta.

Proprio a seguito del solo punto totalizzato nelle prime due giornate di campionato, di fatto, la Roma dovrà fare di tutto per evitare di perdere contro la ‘Vecchia Signora’. In caso di ko contro la Juve, infatti, il team capitolino potrebbe essere già lontano dalla zona Champions League. Tuttavia, in attesa della sfida contro la squadra di Thiago Motta, in casa giallorossa ci sono diverse indiscrezioni di calciomercato.

Calciomercato Roma, Atalanta su El Shaarawy: le ultime

Come riportato sul proprio profilo di X da Alfredo Pedullà, giornalista di ‘Sportitalia’ e tra i massimi esperti di calciomercato, l’Atalanta è interessata a Stephan El Shaarawy. Quest’ultimo, soprattutto con il possibile arrivo di Alexis Saelemaekers dal Milan grazie allo scambio con Abraham, potrebbe avere davvero pochissimo spazio nella Roma guidata da Daniele De Rossi.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, visto anche l’infortunio capitato a Zaniolo, sta cercando di piazzare un colpo offensivo in queste ultimissime ore di calciomercato. Oltre a Stephan El Shaarawy, infatti, i dirigenti della ‘Dea’ stanno monitorando sia Raspadori del Napoli che due giocatori che giocano all’estero.