Addio Roma da 12 milioni: rese note tutte le cifre

Le ultime ventiquattro ore sono state caldissime in casa Roma. A Trigoria, le porte girevoli, tra entrate ed uscite, sono continuamente in azione.

Le ultime ore di mercato regalano emozioni continue ai tifosi della Roma. Domenica sera, all’Allianz Stadium, c’è Juventus-Roma, mai una partita come le altre. Eppure la mente è rivolta soltanto al calciomercato, a quello che può ancora offrire.

Eppure il mercato della Roma ne ha già date di gioie ai tifosi giallorossi, ma il direttore sportivo Florent Ghisolfi vuole dare ancora di più, perché lo chiede il tecnico Daniele De Rossi, perché così vuole la proprietà americana desiderosa di investire in una Roma sempre più forte e e competitiva, in Italia ed in Europa. Le ultime ore sono state un susseguirsi di notizie, di operazioni concluse, in entrata e in uscita. Tammy Abraham è andato al Milan mentre dalla società rossonera arriva Alexis Saelemaekers. E’ saltato l’acquisto di Danso ma c’è Djalò che si sta sottoponendo a visite più approfondite a causa del grave infortunio subito oltre un anno fa. Ma non è ancora finita poiché a Trigoria attendono l’arrivo di Emmanuel Koné. E per un centrocampista che arriva, un altro è ai saluti.

Addio Roma da 12 milioni, Edoardo Bove ai saluti

Per un’entrata, un’uscita. Anche in casa Roma i conti hanno la priorità. E se Manu Koné sembra ad un passo dalla capitale, c’è chi la capitale è pronto a salutarla.

Edoardo Bove era da tempo ai primi posti nella lista dei partenti e sembrava che il suo futuro prossimo sarebbe stato in Bundesliga, sponda Eintracht. Ma non sarà così. A riferirlo è Gianluca Di Marzio che ci informa come Edoardo Bove potrebbe proseguire la stagione appena iniziata alla Fiorentina: “affare in prestito da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10,5 milioni che diventa obbligo in caso del 60% delle presenze“. Koné alla Roma e Bove alla Fiorentina, per la soddisfazione di Daniele De Rossi e Raffaele Palladino.