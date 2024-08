Addio Roma, prezzo fissato e decisione finale già presa

Addio Roma, prezzo fissato. Il mercato della Roma proseguirà fino al gong fissato alle ore 24 di venerdì 30 agosto. Così come le sorprese.

Prosegue senza soluzione di continuità un mercato che entrerà nella storia della Roma. La formazione di Daniele De Rossi è alla ricerca degli ultimi tasselli utili per costruire una formazione ancora più forte.

Il tecnico di Ostia ha girato i suoi desiderata al ds Florent Ghisolfi. Il tempo stringe ma la Roma è presente. Centrocampo e difesa sembrano al momento i reparti più attenzionati dal responsabile del mercato giallorosso. Per il ruolo di centrale difensivo l’ipotesi Kevin Danso era quella più accreditata. Il difensore austrico era praticamente un giocatore della Roma fino alle visite mediche. L’esito delle visite mediche di rito del difensore del Lens non è stato quello sperato. Allora lo sguardo della Roma si è rivolto altrove, verso altri profili. Tra le possibili alternative valutate da Florent Ghisolfi anche Loic Badé.

Addio Roma, niente Badé

Scelto il profilo, Loic Badé del Siviglia, la società giallorossa ha iniziato una trattativa con il club spagnolo.

Ora la trattativa tra Roma e Siviglia per Loic Badé è chiusa, almeno questo risulta a x.com. Il club spagnolo avrebbe preteso un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. La Roma ha tentato con un’ultima offerta. Dopo è arrivata la decisione finale di abbandonare la trattativa. Pertanto il difensore Loic Badé rimarrà al Siviglia. Ora restano poche ore alla società giallorossa per trovare un altro profilo sul mercato. Il possibile arrivo di Tiago Djalò dalla Juventus, viste anche le sue condizioni fisiche, potrebbe infatti non bastare. Il mercato della Roma proseguirà fino all’ultimo minuto, per arrivare a chiudere tutte le trattative ancora sul tavolo di Florent Ghisolfi. Ce ne sono ancora diverse perché la Roma vuole continuare a crescere.