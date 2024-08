Colpo Roma a mercato chiuso: l’annuncio UFFICIALE

Tramite i propri profili social, la Roma ha postato un messaggio che non è affatto passato inosservato e che ha immediatamente calamitato l’attenzione mediatica

Il conto alla rovescia che decreterà la fine della sessione estiva di calciomercato scorre inesorabile. Ancora pochi minuti prima del gong definitivo. Ne sa qualcosa la Roma, che nel corso di questa giornata si è data molto da fare per riuscire a chiudere l’acquisto di un difensore, dopo quanto successo sul fronte Danso.

Dopo aver virato con decisione su Djalo, però, i giallorossi hanno provato fino in fondo a capire la fattibilità dell’operazione Badé. Una volta memorizzata l’intenzione del difensore della Juve di non aspettare più la presa di posizione definitiva dei giallorossi Ghisolfi ha immediatamente cambiato rotta, focalizzando la propria attenzione su Hermoso con il cui entourage i contatti stanno andando avanti. Ad ogni modo nel caso in cui si sbloccasse anche l’operazione Smalling in uscita, i giallorossi potrebbero entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo anche per Hummels, per il quale si segnalano anche i sondaggi esplorativi da parte del Brighton. Ad ogni modo l’intenzione della Roma è quella di affrettare i tempi per consegnare a De Rossi almeno un difensore in tempi relativamente brevi.

In tarda serata, intanto, non è passato inosservato un annuncio apparso sul profilo X della Roma, nella sua versione araba. A testimonianza della volontà del club giallorosso di rinforzare ulteriormente l’organico, sul profilo sopra citato (assolutamente originale) è stato pubblicato un post dal contenuto emblematico: “Il nostro mercato non è finito“. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi a stretto giro di posta: la trasferta di Torino è sempre più vicina…