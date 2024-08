Il grande ex lo regala a De Rossi: last minute Roma

Calciomercato Roma, il grande ex lo regala a De Rossi: colpaccio last minute per i giallorossi che sono alla ricerca di un difensore. La situazione

La situazione Danso – che per il momento non ha superato le visite mediche – ha messo in difficoltà la Roma, adesso alla ricerca di un difensore da regalare in queste ultime e frenetiche ore di calciomercato.

Una situazione inaspettata dentro Trigoria, con Ghisolfi che prima deve prendere un elemento dietro e poi cercare il tutto per tutto per Manu Kone del Borussia Monchengladbach. Senza dimenticare che ci potrebbe anche essere qualche addio in questa giornata vorticosa che si chiuderà a mezzanotte. Tornando, comunque, al discorso difensore, dopo i fatti che hanno toccato il difensore austriaco del Lens la Roma sembrava aver chiuso per Djalò della Juventus. Ma in questo momento la situazione è messa in standby per un motivo. Ecco quale.

Calciomercato Roma, sondaggio per Skriniar

Secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Checco Oddo Casano, in questo momento i giallorossi stanno cercando di fare un sondaggio per Skriniar. Più che un sondaggio, visto che oggi è davvero l’ultimo giorno, servirebbe un assalto vero e proprio nei confronti del giocatore del Psg, ex Inter, che è fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique e che sembrava destinato, anche lui, all’Arabia Saudita.

Ma per il momento è rimasto in Francia, in attesa magari di capire la situazione che si sarebbe potuta creare in Europa. Vedremo come andrà a finire anche se, lo stipendio del giocatore, altissimo per tutti dopo essere andato a Parigi a parametro zero è un ostacolo non di poco conto. Magari dentro la Roma si spera che siano gli stessi francesi a poterne pagare una parte. Ore caldissime, comunque, e vedremo come andrà a finire.