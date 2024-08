Koné non è l’ultimo colpo: last minute Roma

Manu Koné è già sbarcato a Roma ed è pronto a firmare con la Roma fino al 2029. Nonostante le tempistiche ristrette Ghisolfi prova a mettere a segno un altro colpo

Il ds dei giallorossi sta vivendo una giornata caotica, iniziata con la definitiva chiusura dell’affare Danso, proseguita con lo sbarco di Manu Koné all’aeroporto dell’Urbe e conclusa con il tentativo per un altro difensore di primo livello.

La Roma prosegue la sua corsa contro il tempo per arrivare ad un altro difensore centrale. L’affare Danso saltato dopo le visite mediche ha portato ad una nuova necessità per Daniele De Rossi. Per giocare a tre dietro serve per forza almeno un altro colpo importante. Per cautelarsi Florent Ghisolfi ha bloccato Tiago Djalò, trovando l’accordo con la Juventus per un prestito oneroso da 1 milione di euro e riscatto attorno ai 9 milioni. Prima di affondare il colpo, però, il ds francese vuole provare a vedere se c’è la chance di trovare un profilo più pronto e più forte.

Gira da tempo il nome di Mats Hummels, svincolato dal Borussia Dortmund dallo scorso 30 giugno e ancora alla ricerca di sistemazione. Il tedesco è stato accostato sia alla Real Sociedad che al Maiorca, ma finora non ha trovato l’accordo definitivo per l’ingaggio. Con il possibile passaggio alla difesa a tre per Daniele De Rossi, lui potrebbe essere quel centrale che negli anni è stato Smalling, con presenza fisica e tattica di prim’ordine. Il problema è capire come sta dal punto di vista fisico, non avendo svolto la preparazione e avendo 35 anni suonati.

La Roma ci prova per Badé: pronta un’offerta ufficiale al Siviglia

Il grande colpo sul gong potrebbe essere Loic Badé, il centrale francese del Siviglia, accostato alla Roma già nel mese di luglio. Gli andalusi sono disposti a cedere il proprio giocatore ma chiedono non meno di 25 milioni (bonus compresi). Anche l’ingaggio del ragazzo è piuttosto alto (superiore ai 3 milioni) e questo sta complicando le cose.

Come riportato in questi minuti da Gianluca Di Marzio su X/Twitter, la Roma sta per presentare un’offerta ufficiale al Siviglia, sperando di avvicinarsi alle richieste del club spagnolo. Qualora dovesse esserci un’apertura salterebbe il tesseramento di Tiago Djalò e ci si concentrerebbe solo su Badé. Vedremo se Ghisolfi avrà il tempo necessario per completare un’altra operazione piuttosto onerosa e complessa.