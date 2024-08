La Roma ha preso Koné: è già in volo per le visite. Il centrocampista è in arrivo proprio in questi minuti nella Capitale.

Eccolo il colpo. La Roma lo ha piazzato. Ma visto quello che è successo con Danso meglio aspettare le visite mediche per esultare. Ma intanto il giocatore atterrerà nella Capitale tra pochissimo. I giallorossi, visto il via libera del Borussia Monchengladbach, hanno piazzato il colpo Kone.

Atterrerà nella Capitale, all’Aeroporto dell’Urbe, alle 13:45. Quindi tra pochissimi minuti. E poi sarà il tempo delle visite e poi della firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi, secondo le informazioni che sono venute fuori questa mattina, fino al prossimo 2029. Un contratto di cinque anni. E magari, con un solo allenamento con i nuovi compagni, quelli di domani probabilmente, De Rossi lo potrebbe anche convocare per la gara di domenica sera contro la Juventus visto che fino al momento si è allenato con la sua ormai ex squadra e ha fatto anche le Olimpiadi. Vedremo.