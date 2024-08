Sorteggio Europa League: Roma da incubo

Sorteggio Europa League, ecco le avversarie della Roma. La simulazione del sorteggio di oggi ha portato queste squadre. Ecco quali

Oggi è il giorno del sorteggio. E sappiamo benissimo che è un giorno particolare, perché tutte attendono di capire chi si dovrà affrontare. Anche la Roma, ovviamente, che mentre prepara la trasferta di Torino ha un occhio a Montecarlo, sede del sorteggio.

Ieri abbiamo visto quello di Champions League, anche se all’inizio non è che sia stato semplice riuscire a capire come funziona. Il computerone voluto dalla Uefa ha immediatamente piazzato i vari accoppiamenti. E in attesa della realtà dei fatti, noi abbiamo simulato, tramite il sito draw.inker.one quelle che potrebbero essere le avversarie dei giallorossi nella coppa che inizierà a metà settembre.

Sorteggio Europa League, le avversarie della Roma

Mettiamo le cose in chiaro, è solamente una simulazione. Quindi si può stare sereni almeno in questa mattinata abbastanza importante visto che è l’ultima con il mercato aperto. Ma andiamo a vedere quello che ha detto la “nostra” urna.

Ecco i risultati della simulazione effettuata: