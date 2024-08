Calciomercato Roma, accordo e volo già prenotato

La Roma giocherà domani sera all’Allianz Stadium contro la Juve, ma prima ci sono delle novità in sede di calciomercato.

Dopo aver perso domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro l’Empoli, la Roma di Daniele De Rossi è attesa dal suo primo big match stagionale. Domani sera, infatti, i giallorossi giocheranno all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus di Thiago Motta.

I capitolini, dunque, non possono permettersi sia per dare una risposta alle critiche ricevute dopo il ko rimediato con l’Empoli che per non perdere ulteriore terreno dalla zona che porta alla qualificazione in Champions League.

Tuttavia, in attesa della sfida contro la Juve, in casa Roma ci sono ancora delle grosse novità in sede di calciomercato. Nonostante sia finita la campagna acquisti estiva, infatti, per il club capitolino ci sono delle novità dal mercato degli svincolati.

Calciomercato Roma, Hermoso ha accettato l’offerta del Galatasaray: le ultime

Come riportato da ‘Rixo Sport’, infatti, Mario Hermoso ha rifiutato l’offerta della Roma da 3 milioni di euro all’anno. L’ex centrale dell’Atletico Madrid, di fatto, avrebbe scelto il Galatasaray.

Il club turco, inoltre, avrebbe già schedulato il volo che dovrebbe portare nella giornata di domani sia Mario Hermoso che Jakobs. Nelle prossime ore, dunque, vedremo se lo spagnolo ha accettato veramente l’offerta del Galatasaray.