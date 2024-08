Calciomercato Roma, sorpasso giallorosso e doppietta in difesa

Calciomercato Roma. A dire il vero ci sarebbe la sfida contro la Juve da preparare, ma sembra che vi sia ancora il mercato nel futuro immediato della società giallorossa.

Qualcuno si era illuso che alle ore 24.00 del 30 agosto 2024 il calciomercato avrebbe chiuso ‘completamente’ i battenti. Diciamo che non tutto il calciomercato ha chiuso i battenti. Qualche ‘spiraglio’ ancora c’è ed è per questo che il mercato della Roma non può ancora definirsi concluso.

Quindi anche sull’Allianz Stadium, durante la sfida che vedrà la Roma affrontare la Juventus, aleggeranno possibili trattative che potrebbero portare, a breve, a probabili nuovi acquisti. Perché il roboante mercato giallorosso ha lasciato un pericoloso vuoto in mezzo alla difesa di Daniele De Rossi. Ad un certo punto sembrava che bastasse la definizione di difensore centrale per far saltare una qualsivoglia trattativa. Ma non tutto è perduto perché non tutti i mercati sono chiusi e perché, anche tra i calciatori, vi sono della categorie ‘protette’.

A questa categoria appartengono almeno un paio di profili che la Roma sta seguendo e che potrebbe fare propri da qui a breve.

Calciomercato Roma, arrivano Hermoso-Hummels

Una categoria per la quale il mercato non è ancora chiuso. E’ quella degli svincolati, liberi di scegliere la loro nuova destinazione. La Roma ne ha puntati due.

Riguardo il primo un’importante conferma arriva da Gianluca di Marzio che riferisce come la Roma stia compiendo passi avanti per giungere a Mario Hermoso, ex difensore centrale dell’Atletico Madrid. Sul giocatore spagnolo, classe 1995 vi è anche il club turco del Galatasaray. La società giallorossa è, però, decisamente avanti, ha offerto un triennale e secondo Fabrizio Romano è imminente l’accordo verbale con il calciatore. L’eventuale arrivo di Mario Hermoso non escluderebbe quello di Mats Hummels, difensore tedesco, ex Borussia Dortmund, classe 1988. Arrivo assai probabile nel caso in cui lasciasse la Roma, come sembra, Chris Smalling. C’è la Juve all’orizzonte, ma la Roma sembra non volersi fermare più.