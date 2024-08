Calendario Roma Europa League: UFFICIALI date, orari e avversarie

Calendario Roma Europa League, UFFICIALE: la Uefa dopo il sorteggio di ieri ha reso note le date e gli orari degli impegni ufficiali dei giallorossi.

Ieri il sorteggio dei gironi. Oggi i calendari. Bene, foglio e penna o note del telefono oppure salvate questo articolo. La Uefa infatti pochi minuti fa ha reso note le date e gli orari di tutti gli impegni dei giallorossi in questa prima fase dell’Europa League.

Come sappiamo è una fase a girone unico, quindi la truppa di Daniele De Rossi affronterà otto avversarie diverse con quattro partite in casa e quattro da giocare in trasferta. Di chi sarebbe arrivato all’Olimpico avevamo già detto, mentre adesso ci sono tutte le date e tutti gli orari.

Roma, ecco il calendario

Insomma, da adesso in poi potete programmare i vostri impegni e anche pensare a quale partita in trasferta potrete andare a vedere. Sotto infatti ci sono tutte le date. Ecco l’elenco. Si inizia il 26 settembre e si chiude il prossimo 30 gennaio con la sfida Eintracht Francoforte in casa.

26 settembre 2024 alle 21.00: Roma-Athletic Club

3 ottobre 2024 alle 21.00 Elfsborg-Roma

24 ottobre 2024 alle 18.45 Roma-Dynamo Kiev

7 novembre 2024 alle 18.45 Roma-Union SG

28 novembre 2024 alle 21.00 Tottenham-Roma

12 dicembre 2024 alle 18.45 Roma-SC Braga

23 gennaio 2024 alle 18.45 Az Alkmaar-Roma

30 gennaio 2024 alle 21.00 Roma-Eintracht Francoforte