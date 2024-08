Dalla Roma alla Juventus: firma UFFICIALE per l’ex pupillo di Mourinho

Dalla Roma alla Juventus. Le due società sono state le grandi protagoniste del mercato estivo, eppure c’è un affare di cui si è parlato poco che le riguarda da vicino.

Domenica sera, Allianz Stadium, ore 20.45. Si gioca Juventus-Roma, il primo scontro diretto della stagione in Serie A. Due grandi giovani allenatori, due grandi ex campioni, due grandi amici. E sullo sfondo la ‘storica’ rivalità.

Juventus-Roma è anche la sfida tra le due protagoniste assolute del mercato che si è concluso il 30 agosto. Due società che hanno deciso, seguendo percorsi diversi, di cambiare profondamente l’aspetto tecnico per essere maggiormente competitive. I due uomini mercato, Cristiano Giuntoli e Florent Ghisolfi si sono incontrati e sentiti spesso durante questa lunga estate calda. Tanti interessi reciproci, tante sbirciatine ognuno a casa dell’altro. La dolorosa cessione di Matias Soulé, passato dalla Juventus alla Roma, è stato l’apice di questi continui colloqui. Eppure il mercato ha offerto un altro affare che sembra tenere unite la Roma e la Juventus. Anche in questo caso si parla di un giovane talento ma il cui percorso è stato quasi l’inverso rispetto a quello compiuto qualche settimana fa da Matias Soulé.

Dalla Roma alla Juventus, Felix Afena-Gyan

E’ stato un colpo di mercato passato sotto silenzio. Non è un acquisto per la Juventus di Thiago Motta, almeno per il momento. Felix Afena-Gyan, attaccante ghanese classe 2003, è arrivato alla Juventus per giocare nella Next Gen di Paolo Montero.

Il passato di Felix Afena-Gyan è intriso di giallorosso. Una storia intensa ed importante. Un rapporto con il tecnico portoghese José Mourinho fondamentale per la sua crescita e non soltanto tecnica. Ha partecipato al trionfo giallorosso in Conference League prima di essere ceduto a titolo definitivo alla Cremonese. Era l’estate 2022. E dalla Cremonese arriva in prestito alla Juventus, ma il legame con la Roma non si è totalmente interrotto. Infatti, qualora la Juventus decidesse di acquistarlo a titolo definitivo, il 10% andrebbe alla società giallorossa. Un po’ di Roma ci sarà sempre in Felix Afena-Gyan.