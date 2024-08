Filo diretto Roma-Arabia Saudita: ritrova l’ex

Filo diretto Roma-Arabia Saudita: ecco quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime ore. Ritrova immediatamente l’ex

L’addio di Chris Smalling è ancora possibile, soprattutto perché in Arabia Saudita il mercato è ancora aperto. Quindi potrebbe succedere di tutto e potrebbe anche esserci, come vi abbiamo anticipato prima, anche un incastro importante che potrebbe agevolare la Roma di Daniele De Rossi.

La questione è assai semplice: se Smalling dovesse andare via – c’è tempo fino al prossimo 2 settembre – allora Ghisolfi potrebbe affondare il colpo per due giocatori: sia Hummels che Hermoso, infatti, sono svincolati e potrebbero firmare da un momento all’altro. La concorrenza, soprattutto per il secondo, è molto forte. Ma non è del tutto deciso. Uno, in ogni caso, anche come detto da DDR in conferenza stampa, dovrebbe arrivare. Ma se l’inglese dovesse davvero partire allora gli innesti potrebbero essere due.

C’è l’Al-Ittihad su Smalling

Ma quale squadra sarebbe interessata al difensore inglese che rientra poco – per non dire per niente – nei piani della Roma: secondo quanto riportato dal giornalista Tassotti sarebbe l’Al-Ittihad che già in questa sessione di mercato ha fatto degli affari con la Roma. Uno per la precisione, vale a dire Aouar, che dopo un solo anno in giallorosso si è trasferito dall’altra parte del mondo.

Insomma, la pista è aperta e rimarrà aperta per altri due giorni. Quindi anche a mercato chiuso le cose possono cambiare. Vedremo quello che succederà, anche in attesa della partita di domani contro la Juventus, soprattutto perché la Roma starebbe spingendo verso questa soluzione in uscita per far entrare questi nuovi elementi. Uno, come detto, dovrebbe comunque arrivare. Il doppio colpo sarebbe il preferito.