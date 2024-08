Smalling, trattativa avanzata e partenza UFFICIALE

Smalling, trattativa avanzata. Il mercato è terminato ma in realtà non è terminato. O meglio non è terminato per tutti nello stesso momento.

L’emozione del mercato si è appena conclusa ed ecco arrivarne un’altra. Senza soluzione di continuità. Arriva direttamente dalla terza giornata di Serie A che propone un avvincente Juventus-Roma.

Una sfida che si può definire, per entrambe, il primo vero esame della nuova stagione. Il mercato le ha viste protagoniste con una miriade di operazioni in entrata ed in uscita. Per entrambe, però, qualcosa è rimasto sul tavolo. Trattative che non sono state portate a termine e che riguardano i cosiddetti ‘esuberi’. In casa Juventus molto si è ‘smaltito’, ma profili difficili da vendere e terribilmente costosi sono rimasti ancora sul groppone della società bianconera. Basti pensare a Filip Kostic o Arthur Melo, con il suo faraonico ingaggio. La Juventus spera in un ‘miracolo’ che arrivi da molto lontano. Magari dalla Turchia o dall’Arabia Saudita, dai campionati dove il calciomercato non ha ancora chiuso i battenti.

Smalling, trattativa avanzata. Arrivederci Roma

E’ la medesima speranza che nutre la Roma nei riguardi di un suo giocatore: Chris Smalling, classe 1989, difensore inglese, arrivato nella capitale nel 2019.

Su X Santi Aouna annuncia novità di mercato per quanto riguarda il difensore giallorosso. Su Smalling vi sarebbe infatti il forte interessamento del club arabo dell’Al-Fahya FC. Le trattative sarebbero in stato avanzato. All’orizzonte prossimo della Roma c’è, però, la grande sfida contro la Juventus. Daniele De Rossi ha ufficializzato l’elenco dei convocati ed il nome di Chris Smalling è ben presente. Può darsi che la difficoltà della Roma di reperire sul mercato un difensore centrale di qualità non abbia consentito al tecnico giallorosso altra scelta se non quella di includere tra i convocati anche il difensore inglese.

Fatto sta che Chris Smalling partirà per Torino, obiettivo Juventus.